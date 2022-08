Porsche 993R: oude looks, nieuwe techniek

Heerlijk toch. Een oudere 911 maar dan met moderne componenten. Dit is de Porsche 993R.

Elke generatie 911 heeft weer zijn eigen groep met liefhebbers. De 993 is natuurlijk voor velen de laatste échte 911 met zijn luchtgekoelde motor. Sentimenteel geouwehoer natuurlijk, want de sportwagen is er technisch alleen maar beter op geworden. Al zijn er legio mensen die het graag bij het oude houden.

Wie dingen graag heeft zoals ze vroeger waren, maar dan in een modern jasje moet deze Porsche 993R eens bekijken. Het is een creatie van Paul Stephens Autoart. Het autobedrijf heeft vijf jaar aan deze auto gewerkt.

Geen zorgen. De Porsche 993R heeft nog steeds zijn originele luchtgekoelde boxermotor. Wel is de inhoud opgeboord naar 3.8-liter. Het vermogen ligt op 330 pk. Dat klinkt niet indrukwekkend anno 2022. Maar besef dat deze 911 een gewicht heeft van 1.200 kg. Gewoon een scheurijzer dus.

Paul Stephens Autoart heeft onder meer een lichtgewicht vliegwiel geïnstalleerd op deze Porsche 993R. Ook is de koppeling vervangen voor een exemplaar met een lager gewicht. Daarnaast bevat de motor enkele moderne onderdelen van een 997 GT3. Dit komt de betrouwbaarheid ten goede. Zeker gezien de upgrade van het vermogen.

Je moet het ding niet in de hoogzomer in Spanje gaan rijden. Er is geen airco aan boord. Sowieso is de Porsche gestript van allerlei comfortabele zaken. Geen elektrische ramen en ook geen radio. Zelfs het dashboardkastje is verdwenen, net als de standaard deurhendels. Ook gaaf zijn de carbon Recaro kuipstoelen.

Daar krijg je wel wat voor in de plaats. De Porsche 993R moet een feest zijn om bochten mee aan te vallen.