Nieuwe airco van Ferrari discrimineert op basis van gender

Bij het Nederlands film festival doen ze er niet meer aan, maar Ferrari discrimineert nog wel op basis van gender.

Voor mensen die ooit biologie gehad hebben, is het allemaal een beetje vreemd. Van de goegemeente, mag je tegenwoordig echter niet meer zeggen dat er enkele verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Als liberaal in hart en nieren, vind ik zelf alles allemaal prima en iedereen gelijk. Doch de ontwikkelingen komen soms wel wat rabiaat over. Persoonlijk wacht ik in ieder geval alvast op het moment dat de eerste dokter aan de schandpaal genageld wordt, omdat hij een vrouw geen test voor prostaatkanker geeft. Of bij een man niet navraagt of hij rammelende eierstokken heeft natuurlijk…

Ferrari

Nou komt Ferrari uit het geweldige land waar auto’s tot voor kort nog vier asbakken hadden voor elke zitplaats. De moderne seks(e)loze samenleving is er nog niet in alle vezels van de samenleving doorgedrongen. En zo kan het dus gebeuren dat Ferrari een ontzettend fout nieuw patent voor een hypermoderne climate control heeft ingediend. Deze superairco analiseert -foei toch!- namelijk het geslacht van de inzittenden. Dit gebeurt dan om exact de juiste mate van verwarming en/of verkoeling los te laten op het sujet in kwestie.

Purosangue met epische airco

Het patent is opgeduikeld door de slimme posters van het ferrari296forum. Het systeem is waarschijnlijk bedoeld voor de nieuwe Ferrari Purosangue. Deze luxe SUV van het merk moet uiteraard nog gelanceerd worden en kennelijk zet Ferrari alles op alles om er een bijzonder luxe apparaat van te maken. Wel een apparaat dat alles van je wil weten behalve je pincode trouwens. Want naast je gender, analiseert het aircosysteem ook de vorm van je lijf, de hoeveelheid kleren die je aanhebt en je lichaamstemperatuur op ‘minimaal één plek’. Op basis hiervan wordt voor alle individuen de ventilatie dus aangepast. Dat wordt nog wat, als je de voor een Ferrari ongekende binnenruimte aanwendt om gender-neutrale activiteiten te ontplooien waarvan de ramen beslaan.

Waarvan akte! Hoe gender-neutraal ben jij tegenwoordig eigenlijk? Laat het weten, aan Tim Hofman!