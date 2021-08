Horner: budgetplafond voor Mercedes erger dan voor ons

Volgens Christian Horner kan Red Bull dit seizoen en volgend seizoen beter combineren dan Mercedes. Het budgetplafond voor Mercedes heeft meer impact voor Toto en de zijnen, aldus Horner.

Red Bull zit op dit moment in een beetje vreemde situatie. Aan de ene kant doen ze nog volop mee in de strijd om de wereldtitel voor zowel de constructeurs als de rijders. Aan de andere kant komt 2022 wel heel erg dichtbij. Dat is het jaar dat de regels behoorlijk gewijzigd worden.

Focus op 2022

Is het dan geen tijd voor Red Bull om zich alvast te gaan focussen op 2022? Red Bull heeft immers op beide vlakken geen voorsprong meer en ergens waart er het donkere spook dat Mercedes TOCH veel sneller was dan dat ze dachten. Het zal niet de eerste keer zijn dat Mercedes op miraculeuze wijze een stuk sneller is. Aan Autosport laat Red Bull-teambaas Christian Horner weten hoe hij het ziet:

Het zit een beetje in ons DNA om niet op te geven voor dit seizoen. Uiteraard stoeien we ook met de beperkingen van het budgetplafond. Mensen in deze sport hebben een korte termijngeheugen en je moet er wel voor gaan. Elke race is een nieuwe kans en als dat betekent dat iedereen wat langer en harder moet werken, dan gaat iedereen hier die uitdaging aan. Christian Horner

Budgetplafond voor Mercedes en Red Bull

Maar hoe kan Horner nog vertrouwen hebben in dit seizoen en volgend seizoen? En was hij niet verrast dat Mercedes al zo vroeg ging beginnen aan de nieuwe auto?

Ik weet niet exact wat hun beperkingen zijn. Het is wel zo dat hun organisatie overduidelijk veel groter is dan de onze. Het budgetplafond hakt er voor Mercedes veel meer in dan voor ons. Wij hebben ons team in de covid-periode goed bij elkaar weten te houden. Ik kan moeilijk andere organisaties beoordelen als ik geen beschikking heb over alle feiten. Alles wat ik kan doen is mij richten op onszelf. En wij zijn heel comfortabel met de benadering die wij hebben gekozen. Uiteraard, als ze bij de eerste race volgend jaar twee seconden sneller zijn, zal dat een enorme teleurstelling zijn. Maar ik heb het gevoel dat we de balans precies goed hebben gekozen op het moment. Christian Horner

Wat denk jij? Maakt Red Bull de epische fout door zich te veel te richten op het jaar en zo twee keer de titel misloopt? Of gaat Mercedes nog serieus last krijgen van de budgetcaps? Laat het weten, in de comments!