Tesla verhoogt aankoopkosten met 150 procent

Bij Tesla worden de aankoopkosten twee-en-een-half keer zo duur. Het merk verhoogt de kosten namelijk met 150 procent.

Tesla heeft de auto industrie flink opgeschud met haar vernieuwende EV’s. Inmiddels is de autofabrikant een soort wereldwijd fenomeen geworden. Volgens velen is Tesla veel meer dan een autofabrikant, wat ook gereflecteerd wordt in de marktwaarde van de toko. Toch is het merk in sommige opzichten net als alle andere autofabrikanten. En zo kampt ook Tesla met het wereldwijde chiptekort dat de wereld momenteel teistert.

Tesla boort extra geld aan

Tesla zou echter Tesla niet zijn als het uit dit nadeel geen voordeel zou weten te halen. Klanten die niet lang willen wachten op hun nieuwe Tesla kunnen voorrang krijgen op de wachtlijst. Ze moeten dan alleen even 10.000 Dollar extra aftikken. Ouderwetse klassenjustitie door middel van keiharde pegels op tafel leggen dus, veel Amerikaanser wordt het niet. Nu heeft Tesla ook nog een andere manier gevonden om extra geld aan te boren. De aankoopkosten van 100 Dollar die je moet betalen om een order voor een Tesla in de boeken te zetten, wordt verhoogd naar 250 Dollar. Terugbetaling blijft daarbij niet mogelijk.

Order fee

De aankoopkosten werden ooit in het leven geroepen door Tesla toen het merk nog een ‘niet goed, geld terug’-policy had. Als je niet blij was met je nieuwe Tesla, kon je die vroeger kostenloos terugbrengen naar de dealer store en kreeg je je geld terug. Service waar je wel wat voor wil betalen dus. Voorheen wilde het merk 1.000 Dollar zien als aanbetaling bij een bestelling, die dan wel in mindering werden gebracht op de verkoopprijs. Die 1.000 Dollar kon je eventueel terugvorderen. De order fee van 100 Dollar was je echter sowieso kwijt.

Marketing tool

Vorig zette Tesla een streep door de bijzondere ‘niet goed, geld terug’-policy. De order fee bleef echter bestaan. Tesla gebruikt het (relatief) bescheiden bedrag ook als een marketing tool. Op basis van de mensen die allemaal 100 Dollar hebben betaald voor een auto van tienduizenden Dollars, concludeert het regelmatig dat het voor miljarden aan orders in de boeken heeft staan. Technisch gezien correct, maar we vragen ons af hoeveel mensen die 100 Dollar hebben gegeven uiteindelijk definitief een CYBRTRK kopen.

Geruisloos als een EV

Nu is de order fee geruisloos verhoogd van 100 Dollar naar 250 Dollar. Nog steeds weinig natuurlijk voor iedere Tesla-fan die wat winst gepakt heeft met de aandelen van het merk. Het is echter wel opvallend dat Tesla deze verandering juist nu doorvoert, in een tijd dat de levertijden van de modellen steeds langer wordt. Voor jou een reden om het toch maar niet te doen? Laat het weten, in de comments!