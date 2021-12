Nieuwe Audi A8 van 141k crasht na één dag [video]

De Audi A8 stond slechts één dag op kenteken en kwam door een crash tot stilstand tegen een boom in Enschede.

Als ongelukken met een nieuwe, dure, auto gebeuren zijn het vaak supercars of sportauto’s. Want het is koud en glibberig buiten. Vraag dat maar aan de bestuurder van een Ferrari California gisteren. Maar deze crash heeft niets te maken met een sportauto. Het is in dit geval een hagelnieuwe Audi A8, de limo liep zware schade op bij een crash in Enschede.

Volgens News United stond deze A8 slechts één dag op kenteken, met een cataloguswaarde van 141.204 euro. Het ongeluk gebeurde omdat de Audi een uitwijkmanoeuvre moest uitvoeren. De A8 ging regelrecht op een boom af en kwam met een flinke klap tot stilstand. Geluk bij een ongeluk is dat een net andere overstekende auto niet geraakt werd. Daardoor bleef het bij dit eenzijdige ongeval.

De bestuurder van de Audi A8 werd naar aanleiding van de crash in Enschede opgevangen en nagekeken door ambulancepersoneel. Het resultaat was een behoorlijke ravage op de Zuiderval. Naast onderdelen van de auto was de weg besmeurd met onder andere olie en andere vloeistoffen. Daarom werd de weg enige tijd afgesloten zodat Twente Milieu de boel kon opruimen en reinigen. De A8 is meegenomen door een berger. De politie doet verder onderzoek.