Waar moet je het meeste geld betalen voor een parkeervergunning in Nederland?

Wonen in een dorp heeft het grote voordeel dat je niet hoeft te betalen om je auto bij huis te parkeren. In de stad is dat wel anders. Er zijn meer mensen dan beschikbare parkeerplekken. Om nog maar te zwijgen over dagjesmensen die hun auto in de woonwijk zetten, om te voorkomen dat ze moeten betalen in een parkeergarage in het centrum. Daar is de parkeervergunning voor uitgevonden en de prijzen verschillen behoorlijk per gemeente in Nederland.

Dat beleid is grotendeels afhankelijk van de gemeente. Als een gemeente auto’s het liefste ziet verdwijnen, zal het bezit daarvan zoveel mogelijk ontmoedigd worden. Een prijzige parkeervergunning zet je wel aan het nadenken of je een bijvoorbeeld wel of geen tweede auto overweegt.

Het zal je vast niet verbazen waar de duurste parkeervergunning van Nederland wordt afgegeven. Dat is in onze hoofdstad Amsterdam. Specifiek de Plantagebuurt. Van alle 352 gemeenten moet je hier het meeste lappen, blijkt uit onderzoek van datajournalistiek persbureau LocalFocus. Ieder jaar moeten inwoners van de Plantagebuurt met een auto 568 euro betalen. Het is wel zo dat het enorm scheelt per buurt. Er zijn ook wijken in Amsterdam waar je slechts enkele tientjes op jaarbasis moet betalen.

Van alle grote steden in Nederland is Den Haag vrij mild tegenover de autobezitter. Voor de duurste wijken in de hofstad bedraagt een parkeervergunning 64,80 euro per jaar.

Naast Amsterdam zijn er nog een aantal steden in Nederland waar een parkeervergunning best kan aantikken. Onder andere Utrecht (442 euro per jaar), Sneek (299 euro), Groningen (296 euro), Deventer (292 euro) en s’ Hertogenbosch (286 euro) hanteren prijzige tarieven voor een vergunning.

