Nieuwe auto van de zaak voor Fernando Alonso

Fernando Alonso verhuist dit seizoen van Alpine F1 naar Aston Martin F1 en daar hoort een nieuwe auto van de zaak bij: de Aston Martin DBX707.

Fernando Alonso maakt in de Formule 1 de overstap van het Alpine F1 Team naar Aston Martin. Dan kun je natuurlijk naast het circuit ook beter overstappen. Dus krijgt Alonso met de Aston Martin DBX707 nieuwe wielen!

Fernando Alonso vult het gat op wat Sebastian Vettel na zijn Formule 1 afscheid heeft achtergelaten bij Aston Martin en kon eigenlijk meteen al zijn opwinding over de overstap niet bedwingen. De eerste race moet nog verreden worden, maar eind november reed hij wel al 97 testrondes in Abu Dhabi in de AMR22, de auto van 2022.

Droomauto

De ervaren Formule 1 coureur trapt het nieuwe jaar dus lekker af met zijn nieuwe auto. Trots slingert hij via zijn Instagram een foto de wereld in van zijn nieuwe droomauto. Voor de gelegenheid geparkeerd voor zijn eigen museum in Spanje.

Die droomauto Van Alonso is dus de Aston Martin DBX707. De rapste variant van de Aston Martin DBX. Met een nul naar honderd sprint in 3.3 seconden zo’n beetje de snelste SUV van het moment. Onder de motorkap ligt dan ook een 4.0 liter V8 met dubbele turbocompressor uit de schappen van AMG. Die leggen dan 707 pk op de weg, vandaar de naam.

De Aston Martin DBX707 (niet het exemplaar van Alonso)

Goed gevulde garage

Mocht Fernando overigens een dagje geen zin hebben in zijn Aston Martin, dan heeft hij genoeg keus in zijn collectie. In de loop der jaren heeft hij aardig wat leuke auto’s verzameld. Uit zijn tijd bij Ferrari heeft hij bijvoorbeeld een Ferrari 599 GTB Alonso F1 Edition staan. Gebouwd in een gelimiteerde oplage van 40 stuks.

Ook een Ferrari California en een 458 Italia staan voor hem klaar. Heeft hij geen trek in een Ferrari dan kan hij altijd nog in zijn Maserati GranCabrio stappen. Of zijn Nissan GT-R. Kortom, de wekker moet een half uurtje eerder want de keuze is reuze.