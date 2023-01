Nieuwe Volkswagen ID.4 instapper is subsidieklaar

De nieuwe Volkswagen ID.4 Pure moet de volledig elektrische SUV van het merk subsidieerbaarder maken dan ooit.

Gisteren hadden we al aandacht voor de ID.4 Pro Business die moet gaan kanibaliseren op de Skoda Enyaq iV Business Edition. Vandaag een ronkend persbericht in de digitale brievenbus met het bericht dat Volkswagen met de Pure een basisversie aan het aanbod toevoegt die onder de vanafprijs komt van de goedkoopste Skoda Evaq iV.

Prijs

We vallen meteen maar met de deur in huis: de prijs. De Volkswagen ID.4 Pure is er vanaf 43.690 euro. Let even op bij de prijzen van nieuwe elektrische auto’s, want merken hebben nogal de neiging om bij de aankondigingen alvast het mogelijke subsidiebedrag van 2.950 euro af te trekken van de genoemde prijs.

Daar komt overigens ook meteen de aap uit de mouw. Want met deze Pure uitvoering duikt de ID.4 onder de catalogusprijs van 45k en komt de auto opeens in aanmerking voor de SEPP, Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren.

Het zou ons niet verbazen als er meer merken met speciale uitvoeringen komen die precies onder de subsidiegrens vallen. De genoemde Skoda Enyaq iV is er vanaf 48.690 euro en komt dus niet in aanmerking. Vooralsnog in ieder geval.

Volkswagen ID.4 Pure specificaties

Nou wat krijg je dan voor je centen? Allereerst een 52 kWh batterijpakket. Een actieradius van 361 kilometer (WLTP) moet daarmee haalbaar zijn. Snelladen met maximaal 135 kW is mogelijk.

De andere uitvoeringen van de ID.4 hebben allemaal een 77 kWh batterij en een actieradius van meer dan 500 kilometer. De lagere vanafprijs moet natuurlijk ergens vandaan komen. Maar goed 361 kilometer actieradius is bij gewoon dagelijks gebruik natuurlijk meer dan voldoende.

De ID.4 Pure is voorzien van 18 inch lichtmetalen ‘Falun’ velgen. Een 25,4 centimeter (ja geen inches maar centimeters) touchscreen, airco, adaptieve cruise control, lane assist en parkeersensoren voor en achter zitten er ook op.

Goede deal?

Dat is de vraag die je jezelf stelt natuurlijk. Daar lijkt het op zich wel op. Deze uitvoering lijkt ons speciaal voor de SEPP. Die kun je vanaf dinsdag 10 januari 09.00 uur weer aanvragen, dus de Volkswagen ID.4 Pure is precies op tijd.

Een vergelijkbare auto als de eerder genoemde Skoda Enyaq iV valt op dit moment niet binnen de voorwaarden van de EV subsidie. Maar wat let andere merken om hetzelfde te doen als Volkswagen? We zijn benieuwd.

Overigens hoef je niet persé een auto te kopen om de SEPP aan te vragen. Bij private leasen kom je ook in aanmerking en dat biedt Volkswagen aan vanaf 639 euro per maand.