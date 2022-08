BREEK: Alonso gaat rijden voor Aston Martin

Formule 1 coureur Fernando Alonso gaat komend seizoen rijden voor Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team.

Het is nu officieel! Alonso heeft de knoop doorgehakt en gaat in 2023 voor een nieuw team rijden. Hij tekent bij Aston Martin een meerjarig contract. Uiteraard is het team zeer verheugd te kunnen bevestigen dat ze Alonso met zijn ongelofelijke ervaring en tempo kunnen werven.

Alonso en Aston Martin

In een persbericht schrijft het raceteam dat Alonso een duidelijke commitment heeft uitgesproken om een winnend Formule 1-team te ontwikkelen. Dat is het doel en de coureur gaat zich daar 100% voor inzetten.

Alonso zegt er het volgende over.

Dit Aston Martin-team gebruikt duidelijk de energie en toewijding om te winnen. En het is daarom een ​​van de meest opwindende teams in de Formule 1 van vandaag. Ik ken Lawrence en Lance voor vele jaren en het is overduidelijk dat ze de ambitie en passie hebben om te slagen in de Formule 1. Ik heb gezien hoe het team systematisch geweldige mensen heeft aangetrokken. Ik ben bewust geworden van de enorme inzet voor nieuwe faciliteiten en middelen op Silverstone. Niemand in de Formule 1 toont een grotere visie en absolute toewijding om te winnen. En dat maakt het een echt een spannende kans voor mij. Ik heb nog steeds de honger en ambitie om te vechten om vooraan te staan. Ik wil deel uitmaken van een organisatie die zich inzet om te leren, te ontwikkelen en te slagen”.

Winnend team

Lawrence Stroll van Aston Martin:

Ik ken en bewonder Fernando al vele jaren en hij is altijd duidelijk geweest dat hij net als ik een toegewijde winnaar is. Ik ben begonnen om de beste mensen bij elkaar te brengen en de juiste middelen en organisatie te ontwikkelen om te slagen in deze zeer competitieve sport”. Deze plannen krijgen nu vorm op Silverstone, maar ook met het aantrekken van Alonso. Beide mannen hebben dezelfde ambitie: winnen!

Of dat volgend seizoen al reëel is, dat moet nog blijken. Maar het lijkt erop dat Aston Martin serieuze stappen zet.

Vettel

Alonso vervangt Sebastian Vettel, die na een lange en behoorlijk succesvolle carrière stopt met racen in de Formule 1. Voor Alonso is het zeker niet zijn eerste stoelendans. Het is de zesde keer in de carrière van de veteraan dat hij wisselt van Formule 1-team.