Nieuwe Autoblog presentator!

Jaja, Autoblog heeft een nieuwe presentator! Welkom Bart Oostvogels!

Het einde van 2021 nadert met rasse schreden maar Autoblog geeft nog een dotje extra gas zo in november en december. We hebben een aantal mooie dingen op stapel staan. Zo start er deze maand een nieuwe presentator/autotester op Autoblog.

Bart Oostvogels komt de burelen van Autoblog versterken. Na eerst 7 jaar bij Autovisie en de Telegraaf en vervolgens 5 jaar bij Autorai / Motorrai gaat hij nu fulltime bij ons aan de slag: welkom @bart !

Jullie zullen hem voorbij zien komen als presentator van de Autoblog video’s en schrijver van rijtesten.

Maar ook hij zal als Autoblog teamlid natuurlijk het wel en wee van zijn eigen garage met ons en jullie delen. Binnenkort dus zijn autohistorie in een Autoblog Garage artikel!

Wat we alvast wel kunnen verklappen is dat Bart in tegenstelling tot Wouter en ondergetekende ook verder kijkt dan ‘dik en Duits!’ Dat heeft wellicht ook iets te maken met het feit dat hij in tegenstelling tot ‘sommige mensen’ wel in kleine lichtgewicht Engelse auto’s past…

Bart maakt een vliegende start want later deze week zien jullie zijn videoverslag van de Lotus Emira.

fotocredit: Noel van Bilsen