Mercedes is alle fatsoen kwijt en gaat in protest tegen Max

Dat is een boude uitspraak, maar wij vinden het hier niet van fatsoen getuigen om twee dagen na de race alsnog in protest te gaan tegen Max Verstappen.

Natuurlijk. Der Toto had het al gezegd. De handschoenen zijn uit en alle ‘gentlemens agreements’ zijn overboord. Oftewel, wordt ergens een slak gevonden om zout op te strooien, dan zullen ze dat niet nalaten.

Waarvan akte, want Mercedes heeft zojuist officieel laten weten in protest te gaan tegen de beslissing om Max Verstappen geen straf te geven na het race incident in Brazilië. De Duitse renstal vindt het onbegrijpelijk dat de sympathieke Nederlander zonder reprimande mocht doorrijden.

Leaving the track and gaining an advantage

Volgens Toto en de zijnen heeft Max er wel degelijk voordeel van gehad toen hij zijn auto uit de bocht liet lopen en samen met Lewis naast de baan terecht kwam. Dat ze samen weer ongeschonden op het asfalt terecht kwamen en Lewis er even later alsnog full power vandoor ging, maakt hen niks uit.

Dat de stewards het afdeden als race incident, werd door de immer sympathieke Toto al direct afgedaan met een “Ich glaub mein Schwein pfeift”, dus deze actie is dan ook weer niet heel verbazingwekkend te noemen. Hoe dan wel? Nou, iets met matennaaiend, maar dat zou niet objectief zijn.

Protest kan grote gevolgen hebben voor Max

Als de stewards meegaan in het protest van Mercedes, kan het voor Max Verstappen heel erg nadelig uitpakken. De sanctie die doorgaans op een échte leaving the track and gaining an advantage staat, is 5 seconden tijdstraf. En dat willen we niet.

Dat zou namelijk betekenen dat Max zijn tweede positie kwijtraakt aan Valterri Bottas en dientengevolge ook drie punten mag inleveren. Allemaal ten gunste van Lewis Hamilton dus. Dit én de extreem snelle nieuwe motor in de Mercedes zouden de kampioenskansen van Max tot een minimum beperken.

Maar ach, eerst zien, dan geloven. En mocht het wel gaan gebeuren, dan zal het Hamilton cs geen bal uitmaken.

Over een jaar of 5 weet dan namelijk niemand meer dat hij zijn achtste kampioenschap op een uitermate lafhartige en onsportieve manier heeft binnengehaald.