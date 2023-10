Nieuwe BMW iX2 en X2: eigenwijs én anders [video]

De nieuwe BMW X2 en daarmee ook de iX2 zijn voorgesteld.

Tot nu toe kenden we de BMW X2 als een quirky crossover. Minder serieus dan de X1 en X3, maar daardoor ook een wat moeilijk model. Het is niet dat je de X2 overal zag rijden. BMW vond het dan ook de hoogste tijd om het model flink aan te pakken.

Daarmee is de geboorte van de nieuwe BMW X2 een feit. Tegelijkertijd introduceert het merk een volledig elektrische variant. Net als met de 3 Serie, de X3, de 4 serie, de 5 Serie en de 7 Serie komt de X2 ook in twee gedaanten op de markt. Met benzine- en dieselmotoren én als volledig elektrische auto.

Design

Het uiterlijk is iets om het over te hebben. Zeer zeker! Het front is niet heel schocking, kijkende naar de nieuwe i5 en de BMW iX1. De achterkant is dat zeker wel. BMW omschrijft de (i)X2 als een SAC. Een Sports Activity Coupé. Dus eigenlijk een SUV met een aflopende daklijn, in gewone mensentaal.

BMW kon ook niet achterblijven. Mercedes-Benz is een belangrijke concurrent en heeft een divers en succesvol portfolio aan SUV coupé’s. Ook Audi heeft de smaak inmiddels te pakken. Dan kan BMW niet achterblijven natuurlijk. Met de X6, X4 en nu de X2 is het rijtje compleet.

Ook is het model in alle opzichten gegroeid. De X2 is 194 mm langer, 64 mm hoger en 21 mm breder. De maten: 4,554 mm in de lengte, 1,590 mm in de hoogte en 1,845 mm in de breedte.

Bagageruimte

Met zo’n aflopende daklijn lever je wel in op praktische bagageruimte. Maar zeg nu eens zelf, hoe vaak heb jij een wasmachine achterin de auto liggen? In vergelijking met bijvoorbeeld de BMW X1 is de (i)X2 daadwerkelijk ruimer. Afhankelijk van de motorisering varieert de bagageruimte van 515 tot 560 liter. Met de achterbank plat zelfs maximaal 1.400 liter. Een elektrische kofferklep is standaard op iedere X2. Een elektrisch inklapbare trekhaak behoort tot de opties.

Interieur

Het interieur is geen verrassing, kijkende naar de andere moderne BMW-modellen. Een doorlopend display op het dashboard, waarbij de bediening via aanraking werkt. Weg is de traditionele iDrive-controller. De (i)X2 is uitgerust met BMW Operation System 9. Puntje van kritiek kun je hebben op de grootte van de schermen. Het is niet denderend groot in vergelijking met de concurrentie.

Achter Wouter (1,94m) plaatsnemen is niet aan te raden in de X2. Dan kun je beter doorsparen voor een X5 of, nog beter, de X7. Het blijft een compacte SAV en dat zie je terug in het interieur. BMW zegt sportieve accenten van de X1 meegenomen te hebben in het interieur van de X2. Er zijn ook nieuwe kleuren voor de bekleding, waaronder de combi Atlas Grey / Smoke White. Optioneel kun je een panoramadak bestellen. Let wel: deze kan niet open.

Aandrijflijn en motoren

Laten we beginnen met de belangrijkste variant, de BMW iX2. De volledig elektrische auto komt er als xDrive30 op de markt. Deze beschikt over twee elektromotoren: eentje op de vooras- en eentje op de achteras. Het systeemvermogen komt uit op 313 pk en 494 Nm koppel. Daarmee sprint de iX2 in 5,6 seconden naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 180 km/u. Dat laatste is niet heel relevant met een elektrische auto.

De iX2 xDrive30 is uitgerust met een 64,8 kWh accupakket. BMW spreekt over een WLTP-actieradius van 417 tot 449 kilometer. AC-laden kan met een max van 11 kW, dan is de batterij in 6,5 uur helemaal opgeladen. Snelladen via DC kan met max 130 kW en in 29 minuten is batterij van 0 tot 80 procent geladen.

Benzine instapper is de X2 sDrive20i met een 1,5 liter driepitter. Dit blokje moet het doen met 170 pk en 19 pk uit een geïntegreerde elektromotor. Dieselen kan ook met de X2 sDrive18d, goed voor 150 pk.

Zelf schakelen is er niet bij. De benzine- en dieselmotoren komen altijd met een 7-traps Steptronic automaat met dubbele koppeling. De elektrische iX2 heeft uiteraard ook een automaat.

Marktlancering, prijzen en concurrentie

De marktintroductie van de nieuwe BMW iX2 en X2 volgt in maart 2024. Hoewel dat nog ver weg lijkt zijn al wel de eerste prijzen bekendgemaakt. De BMW X2 begint bij €52.340 als sDrive20i Launch Edition. De iX2 xDrive30 heeft een vanafprijs van €59.350.