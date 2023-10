Prijs nieuwe Mercedes-AMG GT: meer dan een 911?

Wij weten het antwoord, want wij weten de prijs van de Mercedes-AMG GT. En jij straks ook, na de klik!

Het is bijna niet te bevatten dat Mercedes nog de AMG GT maakt. Een sportcoupé met een hele dikke V8 biturbomotor is iets dat je niet heel erg veel meer ziet tegenwoordig. Nu is dit geen A180 of C200 waar Das Haus er duizenden per week van verkoopt, dus relatief gezien valt het allemaal mee.

De Mercedes-AMG GT van de tweede generatie is op een paar vlakken anders dan zijn voorganger. Of beter gezegd: twee essentiële punten. Ten eerste heeft de auto van Mercedes-AMG nu een achterbank. Niet zozeer omdat het nu een gezinsauto is, maar een bankje voor noodgevallen waar een opgevoerde kleuter zich in kan opvouwen is beter dan géén achterbankje.

Een ander groot verschil: de nieuwe Mercedes-AMG GT (C192) heeft vierwielaandrijving! Het is dus iets meer een auto voor dagelijks gebruik geworden en dus een rechtstreekse concurrent voor de Porsche 911 Turbo.

Prijs nieuwe Mercedes-AMG GT

Dat succes kan deels afhankelijk zijn van de prijs. Welnu, die hebben wij voor je. De Mercedes-AMG GT is er vanaf 286.258 euro. Voor dat geldt krijg je een ’63 4Matic+’. Deze heeft een 4.0 V8 met twee turbo’s, goed voor 585 pk aan vermogen en 800 Nm aan trekkracht. Dat is een hele hoop!

Dankzij de standaard vierwielaandrijving knal je nu altijd en overal in 3,2 seconden naar de 100 km/u. De maximumsnelheid is 315 km/u. Dat lijkt ons een beetje bescheiden, een SL55 AMG zonder begrenzer uit 2002 haalde dat al.

Zo is ‘ie helemaal standaard!

In de standaardversie is het niet op een houtje bijten, hoor. In Nederland worden ze compleet, heel compleet óf heel erg compleet uitgerust. Standaard zitten er al 20 inch AMG-wielen onder, bijvoorbeeld. Of een nappalederen interieur, dat is ook standaard. Magic Vision Control is ook helemaal gratis voor die 286 mille: dan zijn de ruitensproeiers verwarmd én daarnaast verwerkt in de ruitenwissers. Net als een stofzuigertje met USB-aansluiting voor in de auto is het zoiets waarvan je niet wist dat je het wel nodig had.

Prijs concurrentie

Bij Mercedes weten ze wie de concurrent is. De prijs van de nieuwe Mercedes-AMG GT is namelijk bijna exact gelijk aan die van de beoogde aartsrivaal, de Porsche 911 Turbo. We hebben de 911 Turbo S er ook even bijgezet, omdat in principe niemand meer de gewone bestelt (volgens het McDonald’s Super Size-principe).

Verder valt op dat je voor een soortgelijk bedrag een Ferrari Roma hebt. Die zal duurder zijn in onderhoud, maar de restwaarde is wel hoger (want Ferrari). De Lexus en Jaguar zijn in vergelijking spotgoedkoop en benoemen we omdat Vikingkenners Frank en Gert er net mee naar Denemarken zijn gegaan.

De Lexus is veel trager (mist ook gewoon 100 pk en 300 Nm) en de Jaguar heeft geen achterbank. De Maserati GranTurismo is ruimer en bloedmooi, maar minder sportief ingesteld. Dat is op zich niet erg. Maar de Maser heeft ook een V6 en dat kunnen sommigen wel erg vinden. Alhoewel, de 911 heeft ook ‘slechts’ 6 cilinders en dat is nooit een probleem geweest.

Configureren kan vanaf nu ook!