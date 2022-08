Nieuwe Can-Am heeft minder wielen dan je denkt

En de nieuwe creaties van Can-Am hebben ook een andere aandrijving dan je verwacht.

Door milieu-eisen moet alles met een benzinemotor geloven aan een vorm van alternatieve aandrijving. Dat geldt ook voor motor in de letterlijke zin van het woord, dan bedoelen we natuurlijk motorfietsen. Er zijn al elektrische motorfietsen op de markt, maar het aanbod is nog druk aan het groeien. Er wordt nu ook een duit in het zakje gedaan door BRP.

Can-Am

Misschien zegt de naam BRP je niet zo veel, maar misschien ken je hun motorfietsmerk Can-Am. Onder autofanaten staat Can-Am semi-bekend als de leverancier voor driewielers. De Can-Am Ryker en Stryder bijvoorbeeld, het motorfietsgevoel op een apparaat waar je enkel rijbewijs B voor nodig hebt. We houden het vandaag even bij rijbewijs A. Can-Am produceert namelijk ook tweewielers. Twee nieuwe tweewielers krijgen we vandaag te zien: de eerste elektrische motorfietsen van Can-Am!

Pulse en Origin

Om even mee te beginnen: je kan de elektrische Can-Am motorfietsen krijgen in twee smaakjes. De Origin doet zijn naam eer aan: deze is geïnspireerd op de heritage van Can-Am als straatmotor en wellicht voor de avonturier die wel eens buiten de gebaande paden treedt. Voor de liefhebbers van een lekkere sportieve fiets is er de Pulse. Deze is, volgens Can-Am, bedoeld om van je woon-werkverkeer een sensationele joyride te maken. Dat belooft wat.

Aandrijving

Can-Am wil hun elektrische motorfietsen tegen 2023 op de markt brengen, dus ze zijn nog voorzichtig met details. Het enige wat we te weten krijgen is dat ze aangedreven worden door nieuwe Rotax E-Power motoren en oplaadniveau 2 krijgen. Voor verdere details moeten we nog even geduld hebben.