Ben je op een willekeurige meeting, duikt dit bizarre apparaat ineens op. Deze Volvo XC60 door Dalbo is een oude bekende.

Bij de betere carmeetings van deze wereld moet je eigenlijk al je best doen om op te vallen met bijvoorbeeld een Ferrari of Lamborghini. Een exclusief model van die merken zou nog kunnen werken. Maar voor echt alle aandacht op je gevestigd moet je met iets héél bijzonders komen aanzetten. Dat gebeurde bij een carmeeting in Stockholm.

Volvo XC60 6×6

We kijken naar een Volvo XC60 met een extra achteras! Daar zijn er niet veel van: twee welteverstaan. Eentje wordt gebruikt als camerauto (en schijnt van Volvo zelf te zijn) en de andere is een creatie van Dalbo Fordonsteknik. In 2012 bouwden zij deze rode Frankenstein-XC60-pickup-zeswieler. De vraag ‘waarom’ is in die tien jaar niet concreter geworden dan ‘omdat het kan’, ware het niet dat in de afgelopen tien jaar de 6×6 nogal een hype was. Niet in de laatste plaats omdat Mercedes met een G-Klasse 6×6 af-fabriek kwam. Maar deze Volvo XC60 6×6 door Dalbo was eerder.

Spontaan

Zoals gezegd is dit rode exemplaar voor zover bekend de enige Volvo XC60 die door Dalbo als 6×6 is uitgevoerd. In ieder geval de enige met deze bizarre pickup-constructie, waar een gedeelte van de achterlichten nog verwerkt zit in de achterkant. Wel is er sindsdien gekozen voor iets minder excentrieke R-Design velgen en een bullbar voorop. De website van Dalbo is een duister hol en er was sowieso weinig bekend over de bizarre 6×6, dus wie of wat nu met de 6×6 door Stockholm tuft, is niet bekend.

Wel lijkt evident dat dit écht alle koppen draait op een carmeeting, in dit geval eentje die eigenlijk bedoeld was voor Amerikaanse auto’s in Stockholm. Een zeer bizarre vondst!