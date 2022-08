Nóg een Manhart BMW M3, omdat het ietsje meer mag zijn

Met de Manhart MH3 GTR kom je echt niks meer tekort voor je BMW M3 sedan.

Niet heel lang geleden stelde collega @RubenPriest voor wat Duitse tuner Manhart kan met de nieuwe BMW M3 (G80). De Manhart MH3 600 zat al best een eindje boven de standaardcijfers van de M3 (510 pk en 650 Nm), de MH3 600 levert namelijk 635 pk en 780 Nm. Ter info: dat is evenveel pk en meer koppel dan de BMW M5 CS, de ultieme M5 (F90). Flinke cijfers dus voor de M3. Maar er is altijd meer.

Manhart MH3 GTR

Hoe veel meer, dat krijgen we vandaag te zien. Manhart presenteert de MH3 GTR. Geen cijfertje om aan te duiden hoe veel pk hij ongeveer heeft, want dat is niet relevant voor de MH3 GTR. Toch melden we de getallen even: de S58B30 3.0 zes-in-lijn met twee turbo’s levert nu 650 pk en 800 Nm. Toch weer een kleine boost ten opzichte van de MH3 600.

Circuit

Het lijkt erop dat de Manhart MH3 GTR de versie wordt die je wil voor het betere circuitwerk. Je kunt kiezen tussen een schroefset van KW of verlaagde vering van H&R. Je krijgt ook een nieuw uitlaatsysteem met kleppenbediening en een OPF-delete. Waar het echte circuit-achtige karakter van de MH3 GTR te zien is: de stoelen zijn nu carbon racekuipen van Recaro. Flinterdunne koolstofvezel platen met alleen wat kussentjes erop. Niet comfortabel, wel lekker ‘race ready’. Stiekem zou het verwijderen van de achterbank het geheel afmaken.

Uiterlijk

Uiteraard is een Manhart niet compleet met wat uiterlijke wijzigingen en ook dat is niet anders bij de MH3 GTR. Naast de striping, dit keer in het zilver, op de matgrijze lak, is er gestrooid met koolstofvezel. Het meeste hiervan komt regelrecht uit de M Performance-catalogus. Behalve de diffusor: die is in-huis ontwikkeld door Manhart. Ook de velgen zijn Manhart’s eigen, 20 inch Concave One velgen.

Het mocht dus nog ietsje meer zijn. Opvallend genoeg is deze Manhart MH3 GTR beperkt tot één exemplaar, dat je hier ziet. Wel maakt de tuner bekend dat hun upgrades binnenkort ook beschikbaar komen voor de M3 Touring.