Nieuwe directeur voor Blankert Shortlease

Blankert Shortlease heeft een nieuwe directeur.

Een nieuwe directeur staat aan het roer van Blankert Shortlease, één van de grootste shortlease-experts van Nederland. Per 1 mei 2023 is Inge Mier de nieuwe algemeen directeur van het bedrijf. Ze zal verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse aansturing en de strategische koers van het merk.

Het is deze maand exact tien jaar geleden dat Blankert Shortlease werd opgericht. In 2022 werd het bedrijf overgenomen Mobility Service. Dankzij succesvolle flexibele shortleasecontracten is het bedrijf in korte tijd uitgegroeid tot een grote speler. In 2021 werd een jaaromzet van 9,75 miljoen euro behaald. De omzet bedroeg 13,5 miljoen euro in 2022.

Ook voor de komende jaren heeft Blankert Shortlease de ambitie om verder door te groeien. Dat wil het bedrijf doen door verschillende abonnementsvormen van nieuwe en gebruikte (elektrische) auto’s verder uit te breiden.

Voordat ze directeur van Blankert Shortlease werd, was Inge Mier 6,5 jaar lang actief als operationeel en financieel directeur bij Mobility Service. Na een wereldreis van 1,5 jaar is Inge klaar voor de nieuwe uitdaging.