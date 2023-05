‘Radiocommunicatie zou verboden moeten worden in de F1!’

Beetje al racend ouwehoeren om de strategie te bepalen, dat helpt coureurs. Maar eigenlijk zou radiocommunicatie in de F1 verboden moeten zijn.

De Red Bulls zijn op dit moment oppermachtig. Hierdoor zijn de GP’s tot nu toe niet echt spannend. Voor ons Nederlanders natuurlijk geweldig dat Max Verstappen bijna elke keer wint, maar je zit ook niet met samengeknepen billen op de bank. Oud-coureur Johnny Herbert -die zelf ooit in F1 reed- is van mening dat als je de radiocommunicatie niet meer toestaat, de races vanzelf weer spannender worden.

Radiocommunicatie in de F1

Dit omdat er dan meer verlangd wordt van de coureur, die moet dan meer zelf nadenken over zijn strategie. Nu wordt dat allemaal gecommuniceerd met de coureur. Die informatie is super omvattend en komt voort uit de software die onder andere in de paddock staat. Overigens, ik vind het altijd een hele prestatie als je aan het racen bent met meer dan 300 kilometer per uur dat je ook nog kan een gesprek kan voeren. Dan moet je wel een hele goede focus hebben.

‘Ik zou alle radiocommunicatie tijdens de race verbieden’ zegt een stellige Herbert bij Ice 36. Hij vervolgt door te concluderen dat de strategiesoftware van de teams goed is, maar dat hij liever ziet dat de coureur zelf een keuze moet maken. Grootheden zoals Ayrton Senna deden dat vroeger ook.

Strategie

De strategie in de Formule 1 is superbelangrijk. Je kan daarmee een race winnen, of juist verliezen. Een strategie maak je altijd vooraf, maar vroeger moest je soms gedurende de race andere keuzes maken zegt Herbert. Nu krijgen de moderne coureurs sloten aan informatie binnen via de radio. Denk hierbij aan of ze te hard rijden en daardoor de banden te snel laten slijten. Vroeger was dit niet zo, toen moesten de coureurs dit zelf aanvoelen.

De oud-coureur stelt voor om op vrijdag en zaterdag de communicatie te behouden, maar op zondag uit te schakelen. De race moet hierdoor een extra dimensie krijgen en de spanning weer meer terugbrengen. Wat denk jij: moeten we de oortjes verbieden of lekker zo laten omdat het nou eenmaal hoort bij het moderne racen?