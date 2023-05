Ferrari helemaal niet klaar met verbrandingsmotor!

Lekker eigenwijs die Italianen. Ze zijn namelijk niet klaar met de verbrandingsmotor bij Ferrari en ze investeren lekker door.

Zowat elke autofabrikant stapt over naar elektrische auto’s en doet de verbrandingsmotor in de ban. Zeker omdat de Europese Unie dit ‘promoot’ door een verbod in stellen vanaf 2035. Een nachtmerrie voor een fabrikant als Ferrari, omdat de essentie van hun auto’s (deels) draait om de V8 of V12-motor.

Ferrari investeert in verbrandingsmotor

Gelukkig is het verbod wat genuanceerd. Hulp voor de Italianen kwam onverwacht uit Duitse hoek. Zij waren tegen het verbod, als het niet mogelijk was om na 2035 op e-fuels te rijden met een verbrandingsmotor. De Duitsers kregen hun zin.

Nu gloort er dus toekomst voor de verbrandingsmotoren die op e-brandstoffen kunnen rijden. Ferrari heeft aangekondigd met een volledige elektrische auto te komen. Deze staat op de planning voor 2025. Maar dit heeft niet als gevolg dat ze helemaal stoppen met auto’s die op brandstoffen rijden.

Ontwikkelingen

Volgens de CEO, Benedetto Vigna, ligt de autofabrikant op schema om zijn doelstelling van koolstofneutraliteit tegen 2030 te halen. Vigna voegde er echter snel aan toe dat nu de ontwikkeling van e-brandstoffen sneller gaat dan verwacht, dit betekent dat “ICE nog veel te doen heeft”. Hij zegt verder dat dit heel goed is voor het merk en dat je een auto kan laten rijden met brandstof die neutraal is. Hij denkt dat de twee erg compatibel zijn en dat het een versterking is voor hun gekozen strategie.

Strategie

Maar wat is die strategie nou concreet? Nou, zoals vaker is Ferrari daar nogal schimmig over. Hoewel het duidelijk is dat het doorgaat met het ontwikkelen van verbrandingsmotoren, heeft Ferrari nog geen details verstrekt. Vigna zou alleen zeggen dat de autofabrikant hybride, elektrische en verbrandingsmotorvoertuigen blijft lanceren.

Een ander goed geheim is de eerste elektrische auto van het merk. Vigna zei eerder dat de eerste EV van de Italianen ‘uniek en een echte Ferrari’ zou zijn. Deze week kwamen ze met het nieuws dat de auto bijna klaar is om zijn debuut te maken. Wij wachten dit vol verwachting af.

Foto: Grijze Ferrari 812 GTS, gespot door @fotografiebenzo