Nieuwe Ford Mustang GT3 laat V8 nog altijd bulderen

Geen zorgen, de nieuwe Ford Mustang GT3 beschikt gewoon over een V8.

Voor fans van oorstrelende raceauto’s is het de laatste jaren er niet beter op geworden. Met de komst van turbomotoren en hybride aandrijflijnen kan het soms best een teleurstelling zijn om naast het circuit te staan. Gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel.

Ford heeft de nieuwe Mustang GT3 gepresenteerd, op basis van de Mustang Dark Horse. En wees maar niet bang, ook deze GT3-racer is uitgerust met een heerlijke Coyote V8 onder de motorkap. Dat betekent dat een lofzang van atmosferische V8 tunes nog gewoon doorklinken in de racerij.

Het automerk gaat met de nieuwe Mustang GT3 racen in de FIA GT3-categorie. De onthulling tijdens het Le Mans weekend is natuurlijk geen toeval. Ford heeft een belangrijke racehistorie op het iconische stuk asfalt, met prachtige overwinningen. De meest recente was 2016, met de Ford GT tijdens de 24u van Le Mans.

Livery

De livery op de nieuwe Ford Mustang GT3 is ontworpen door Troy Lee, een bekende motorsportdesigner. Tevens debuteert de nieuwe Ford Performance branding op de Mustang GT3. Het ontwerp zal vanaf heden terug te vinden zijn op alle racewagens van het merk.

Multimatic

De nieuwe Ford Mustang GT3 is ontwikkeld door Ford Performance in samenwerking met Multimatic en M-Sport. Multimatic was ook betrokken bij het bouwen van de Ford GT en het raceprogramma van de supercar.

24 uur Daytona

Vanaf 2024 komt de Mustang GT3 in competitieverband in actie. De eerste keer zal de Rolex 24 uur race in Daytona zijn. De gloednieuwe racer zal ingezet worden door zowel fabrieksteams als klantenteams. De eerste klant die een handtekening onder een order heeft gezet is het Duitse Proton Competition. Met de Mustang GT3 gaan ze deelnemen aan het FIA World Endurance Championship. Twee exemplaren komen in handen van het Ford Performance fabrieksteam en gaan racen in het IMSA GTD Pro-klasse.