Mustang V8 alleen mogelijk dankzij Mach-E

De Mustang met V8 was er bijna niet geweest. Maar dankzij de nep-Mustang is er dus een echte Mustang.

Het is een veel gehoorde reactie als iemand zegt een Ford Mustang te rijden en dat het een Mustang Mach-E blijkt te zijn. “Dat is geen echte Mustang! Blasfemie! Ik ben zo emotioneel vanwege een auto!!”

Toch is het een Ford en staat er Mustang op. Dus hoe je het ook wendt of keert, het is een Ford Mustang. Het is zelfs een behoorlijk succes en dat komt mede dankzij de Mustang-styling en Mustang-naam. Als het de pak-m-beet ‘Ford Emerge Electric’ was geweest, sprak de auto minder tot de verbeelding.

Mustang V8 mogelijk dankzij Mach-E

Maar naast het feit dat de Mustang Mach-E voor Ford geen windeieren heeft gelegd, is dat ook het geval voor de ‘echte’ Mustang. Dat zegt Ford CEO Jim Farley tegen CNBC. Ten eerste is de Mustang Mach-E een commercieel succes waar Ford redelijk aan kan verdienen, alhoewel we niet exact kunnen inschatten wat de ontwikkelingskosten zijn. Voor een compleet nieuwe elektrische auto zijn die doorgaans erg hoog.

Nee, de grootste reden dat de echte Mustang nog met een V8 (of EcoBoost) kan worden aangeboden, is vanwege de uitstoot van de Mach-E. Die stoot namelijk niets uit. Fabrikanten mogen namelijk een bepaalde hoeveelheid CO2 uitstoten en die hoeveelheid is telkens beperkter.

Een merk als Dodge moet credits bij een andere fabrikant kopen die juist heel laag uitstootcijfers hebben, zoals Tesla. Dit was voor lange tijd voor Tesla een manier om geld te kunnen genereren. Ironisch gezien betaalt de concurrentie dus de voorsprong van Tesla.

Geen compensatie

Dat hoeft Ford dus niet te doen. Met de Mach-E kunnen ze het dus eenvoudig compenseren. Dan zijn we benieuwd hoe lang dat gaat duren. Stel dat de nieuwe Mustang V8 (de zogenaamde S-650-generatie) een enorm succes wordt, dan moeten ze nog meer EV’s gaan verkopen.

De elektrische Ford Lineup bestaat nu uit de F-150 en Mustang Mach-E, twee enorm hete segmenten met hoge marges en afzetmogelijkheden. Geniet overigens zolang mogelijk van de Mustang met V8, want vanaf 2030 maakt het merk enkel elektrische auto’s. Die regel geldt overigens voor Europese Fords, wellicht dat de V8 in de Mustang voor de VS nog wat langer leverbaar blijft.

Zo klinkt de nieuwe V8 Mustang overigens:

