Nieuwe Ford Mustang is hier, met V8!

De nieuwe Ford Mustang behoudt zijn V8!

In tijden dat alles verandert, zijn er sommige dingen die gewoon hetzelfde blijven. Denk aan de Porsche 911, de Range Rover, de Golf GTI en natuurlijk de meest iconische auto van allemaal: de Ford Mustang.

We zijn aanbelandt bij inmiddels alweer de zevende generatie en anno 2022 wordt alles elektrisch, autonoom en qua styling een tikkeltje generiek. We hebben voor vandaag echt goed nieuws voor je: de Mustang blijft een Mustang!

Design

Laten we beginnen met het uiterlijk. Uiteraard is het smaak of je het mooi of lelijk vindt, maar stiekem is dit bijzonder geslaagd. Het is overduidelijk een Mustang en Ford heeft de verleiding weerstaan om de auto a la BMW vol te plempen met hoekjes, vouwtjes, lijntjes en andere versiersels. Sterker nog, de Mustang klopt gewoon helemaal.

Configuratiemogelijkheden nieuwe Ford Mustang

De auto heeft een lange neus, brede schouders, relatief eenvoudig lijnenspel. Ergens doet het ons wat denken aan de Italdesign-studie op basis van de Mustang enkele jaren geleden. Ford geeft je vrij veel keuze vanuit de folder om jouw Mustang naar eigen smaak aan te kleden. Er zijn twaalf nieuwe velgdesigns en je kan de kleuren van de remmen kiezen. Naast een ‘Black Pack’ is er ook een ‘Bronze Pack’ en er zijn meer carrosseriekleuren dan voorheen.

Bij het interieur kon Ford wel een inhaalslag maken en dat is ook gelukt met de nieuwe Ford Mustang. Het is nu een stuk moderner dan voorheen en het oogt een stuk volwassener. Nu is het heel even de vraag of je dat wel wil van een Mustang. Het is namelijk ook een stukje saaier.

Er is een 12,4 inch instrumentencluster en een 13,2-inch infotainmentscherm dat draait op Ford Sync 4. Dikke prima, maar niet echt uniek zoals de vorige generatie dat wel was. Wellicht dat de bouwkwaliteit nu voorbij het acceptabele kan komen.

Twee motoren

Dan de techniek! Er zijn twee motoren aangekondigd. Het feest begint met een compleet nieuwe 2.3 liter viercilinder EcoBoost. Voor wie een viercilinder niet vindt passen bij een Mustang: die zijn er al sinds de jaren ’70.

In dit geval is de motor gekoppeld aan een tientrapsautomaat. Ford meldt dat 90% van de klanten een automaat bestelde bij de viercilinder. Het is echt een 100% nieuwe motor en geen overblijfsel van de vorige generatie.

De tweede motor die leverbaar wordt in de nieuwe Ford Mustang is de vierde iteratie van de legendarische 5.0 Coyote V8. Deze is leverbaar met de automaat, maar een handgeschakelde zesbak is ook mogelijk. Dik 40% van de klanten kiest voor de handbak in combinatie met de V8, dus Ford houdt deze vooralsnog in het gamma.

Geinige foefjes voor nieuwe Ford Mustang

Alle Mustangs zijn altijd voorzien van premium achterwielaandrijving. Ford communiceert nog geen opgaven qua vermogen, koppel, verbruik of prestaties. Die krijg je je van ons wanneer wij meer weten. Wat we wel weten is dat er twee ‘Tesla-esque’-features op zitten.

Dan bedoelen we niet dat het elektrische foefjes zijn, maar dat het alleen voor de grap is (maar wel leuk). Zo kun je de V8 op afstand revven met de afstandsbediening. Super-kinderachtig natuurlijk. De aarde vervuilen vanaf je terras. Maar als je de V8 hebt, kun je ‘m wel wat vaker horen en dat is weer heel fijn. Een ander foefje is de elektronische drift-rem, waarmee je eenvoudig de auto in een drift krijgt. In het kader van heel erg kinderachtig, maar oh zo leuk.

De nieuwe Ford Mustang krijgt het modeljaar ‘2024’ mee. De auto zal in de zomer van 2023 bij de Amerikaanse Ford-dealers staan. Of deze generatie ook naar Europa komt, is niet bekend. Bewegende beelden hebben we ook voor je, uiteraard:

