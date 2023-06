Toyota GR H2 Racing doet het op water

Toyota het de GR H2 Racing Concept gepresenteerd, een racer op waterstof.

Dit weekend is Le Mans. En het allerbelangrijkste race evenement ter wereld zorgt voor belangrijke primeurs op het gebied van racen. Ook Toyota Gazoo Racing laat van zich horen met de GR H2 Racing Concept. Het is nog een prototype, maar je kijkt naar een voorbode op de nieuwe waterstof-categorie van Le Mans.

Het is dus niet zomaar een concept. Toyota is daadwerkelijk van plan te gaan racen met dit waterstofmonster. Races als de 24u van Le Mans vormen een proeftuin voor toekomstige technologie. Dat is hier niet anders.

Toyota onderzoekt de mogelijkheden om te rijden op waterstof. Want de meeste autofabrikanten hebben wel door dat enkel elektrische auto’s niet het enige antwoord kunnen zijn. Zeker in gebieden op de wereld waar het zo goed als onmogelijk is een laadinfrastructuur aan te leggen. Toyota is zeker niet het enige merk dat experimenteert met waterstof. Onder andere BMW onderneemt proeven met een X5 op waterstof.

Voor Toyota is dit niet de eerste rodeo. In de Super Taikyu Series in Japan neemt het merk al deel aan een raceserie met een waterstofauto, het betreft hier een aangepaste Corolla. Bezoekers van Le Mans kunnen de GR H2 Racing Concept in het echt bekijken. Het prototype is te zien in de ACO’s ‘H2 Village van Toyota, morgen en zondag.

Voor nu blijft het bij een uiterlijke presentatie. De Japanse autobouwer zegt op termijn meer informatie bekend te maken over dit concept.