Nieuwe info bekendgemaakt over Fast & Furious 9 en 10

Trap de koppeling in en schakel naar de vierendertigste versnelling. Fast 9 en 10 krijgen vermoedelijk een bekend recept.

De Fast & Furious franchise gaat al heeeel lang mee. Het gevaar van een lange filmreeks is dat regisseurs er soms geen zin meer in hebben. Er komt dan een andere regisseur voor een nieuw deel. Deze man of vrouw heeft vaak een andere visie en gaat anders te werk, wat de oorspronkelijke films compleet uit z’n verband kan rukken.

Zo ook met de F&F-reeks. Deel zeven werd door James Wan geregisseerd en deel acht door F. Gary Gray. Vanaf deel drie (The Fast and the Furious: Tokyo Drift) tot en met deel 6 (Fast and Furious 6) was de regie echter in handen van Justin Lin. De laatste twee delen voelden dan ook anders aan in vergelijking met de oudere films.

Goed nieuws voor de fans die zitten te wachten op deel negen en tien. Vin Diesel heeft via sociale media laten weten dat Justin Lin de regie van beide nieuwe films op zich zal nemen. Daarnaast werd bekendgemaakt dat Jordana Brewster (Mia Toretto) weer zal terugkeren. In Fast en Furious 8 speelde de actrice geen rol.

Je moet wel geduld hebben. Eerder werd al bekend dat de films vertraging hebben opgelopen. Pas in 2020 keert de filmreeks terug op het witte doek.

Foto: The Fast and the Furious: Tokyo Drift