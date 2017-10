De BMW M5 krijgt M Performance goodies

De sportieve delen laten niet lang op zich wachten.

De nieuwe BMW M5 is er pas sinds augustus, maar nu al achten de Duitsers de tijd rijp om hun exclusieve onderdelen uit de hoed te toveren. De onderdelen die de wagen nét dat beetje extra karakter en sportiviteit moeten toedienen, maken uitgerekend op de SEMA-show in Las Vegas hun debuut.

De componenten zijn gemaakt met behulp van de kennis van de BMW M motorsport afdeling. Hoewel de onderdelen in eerste instantie moeten zorgen voor een bruter uiterlijk, zijn ze qua technische functionaliteit minstens zo belangrijk. Zo zijn de delen enerzijds op aerodynamisch gebied verbeterd, maar bevorderen ze de koeling evengoed. Daarnaast zijn alle aerodynamische onderdelen van lichtgewicht koolstofvezel.

Het pakket met goodies heeft zoals gebruikelijk nieuwe zijkirts, een nieuwe diffuser en niet één, maar twee verschillende achterspoilers. De M5 wordt verder geaccentueerd met een behoorlijke lading aan extra carbon, zoals bijvoorbeeld bij de nieren en de spiegelkappen. Ook de binnenzijde wordt niet vergeten. Het M Performance stuur is uitgevoerd in alcantara en zowel de schakelpook als de shifter paddles zijn uitgerust in carbon.

Tenslotte zorgt een andere afstelling van de vering voor een nog sportievere wegligging. Als laatst zijn er nog keramische remmen verkrijgbaar en laat het nieuwe M Performance uitlaatsysteem de 4,4-liter V8 beter tot zijn recht komen. Laatstgenoemde zal echter alleen in de Verenigde Staten en Canada beschikbaar worden gemaakt.