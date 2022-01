Nieuwe Lamborghini Countach mag eindelijk buitenspelen [video]

In beweging vastgelegd met een puike video, eindelijk gaat de Lamborghini Countach los!

De nieuwe Countach was de ster van de show op Pebble Beach, afgelopen zomer. Sindsdien is het erg stil gebleven rondom de bijzondere Lamborghini. Tot op heden waren er alleen maar wat foto’s gepresenteerd. En ja, het ding stond op de Lamborghini stand op Pebble Beach. Maar afgezien van wat korte beelden op het event zijn er nog geen actiebeelden naar buiten gebracht in de afgelopen maanden.

Daar komt nu eindelijk verandering in. Lamborghini heeft een aantal gelikte foto’s en een video van de Countach naar buiten gebracht. Oogt toch weer anders, zo’n apparaat in beweging in plaats van het saaie statische spul. Lamborghini zou Lamborghini niet zijn als ze er geen feestje van zouden maken. De Countach was dan ook niet alleen. De Italiaanse supercar werd vergezeld door de allereerste Countach LP 400 en de laatste, de Countach 25th Anniversary. Het trio levert mooie plaatjes op.

Krachtbron voor de gelimiteerde Lambo is een 6.5-liter grote V12 met een 48v mild hybride constructie. Het systeemvermogen ligt op 820 pk. Met de onthulling heeft Lamborghini geen prestatiecijfers vrijgegeven en ook tot op heden zeggen ze daar niets over.

De nieuwe Lamborghini Countach op video is zo’n beetje het enige moment dat je de supercar ziet. Want met een oplage van 112 exemplaren is het een zeldzame verschijning. Voluit heet het model Countach LPI 800-4 en de eerste leveringen aan klanten vinden in de komende periode plaats.