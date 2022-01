Iemand betaalde 3,2 miljoen euro voor een doodgewone Corvette

De Corvette is in Amerika een betaalbare sportauto. Omgerekend 3,2 miljoen euro uitgeven voor een Corvette op een veiling is dan het andere uiterste.

Typefoutje? Was de bieder niet helemaal lekker? Of is geld verbranden nu ook een dingetje onder de allerrijksten? Niets van dit alles. De reden dat er zo’n dergelijk bedrag werd neergeteld voor deze auto had alles te maken met het goede doel.

De Corvette, eigenlijk niet heel doodgewoon want het is een fraaie Z06, is de eerste van modeljaar 2023. De sportwagen werd geveild tijdens de Barrett-Jackson Scottsdale veiling. Het volledige bedrag komt ten goede aan het goede doel. In dit geval Operation Homefront. Een nonprofit organisatie dat zich inzet voor families van militairen. ‘Murica!

Tijdens de jaarlijkse Barrett-Jackson veilingen is het een soort sport geworden om maar zoveel mogelijk te bieden. De auto in kwestie maakt eigenlijk niet uit. En uiteindelijk is dat een prima ontwikkeling, aangezien goede doelen behoorlijk profiteren van deze veiling. In de Verenigde Staten scoor je al een nieuwe Corvette Z06 voor minder dan een ton, bizar dus dat dit exemplaar op de veiling maar liefst 3,6 miljoen dollar opbracht. Omgerekend 3,2 miljoen euro.

In 2020 werd de destijds eerste Corvette C8 ook tijdens een Barrett-Jackson veiling van de hand gedaan. De transactie was toen goed voor 3 miljoen dollar. Met deze nieuwe veiling is daar nog eens dunnetjes overheen gegaan. Alle kavels bij elkaar opgeteld gaat er 8,8 miljoen dollar naar het goede doel. Een mooi resultaat.