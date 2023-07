Nieuwe Mercedes-AMG GLC: tot 680 pk en 1.020 Nm

Een tweeliter viercilinder vormt de basis van de nieuwe Mercedes-AMG GLC.

Mercedes-AMG heeft het doek getrokken van de nieuwe GLC. Het zal niemand verbazen dat de SUV zijn aandrijflijn deelt met de C63. Dat betekent dat een tweeliter viercilinder turbomotor en een elektromotor + accu voor het spektakel moeten zorgen. De zes- en achtcilinders hebben het veld moeten ruimen.

GLC 43 4MATIC

De nieuwste AMG komt voorlopig in twee smaakjes in de markt. Als GLC 43 4MATIC en het topmodel, de GLC 63 S E Performance. De instap-AMG beschikt over een 2.0 liter turbo vierpitter die hulp krijgt van een 14 pk startgenerator. Het systeemvermogen bedraagt 421 pk. De GLC 43 4MATIC heet altijd vierwielaandrijving en is altijd gekoppeld aan de AMG SPEEDSHIFT MCT 9G automaat. Vanuit stilstand accelereert de GLC 43 in 4,5 seconden naar de honderd. De top ligt op 250 km/u.

GLC 63 S E Performance

Dan het topmodel. Diezelfde tweeliter viercilinder voor de GLC 63, maar dan met een 400 volt batterij, een grotere turbo en een 6.1 kWh accu. Het systeemvermogen bedraagt 680 pk en 1.020 Nm aan koppel. De GLC 63 beschikt standaard over AMG Performance 4MATIC+ met achterwielbesturing.

Krankzinnig veel vermogen voor het formaat auto, net als met de C63 het geval is. Daar staan indrukwekkende prestatiecijfers tegenover. 0-100 km/u in 3,5 seconden bijvoorbeeld. En een topsnelheid van 275 km/u begrensd.

Omdat de GLC 63 een plug-in hybride is kun je stekkeren. De accu is met een 3,7 kW on board lader op te laden. Deze batterij is gericht op performance en niet zozeer op elektrisch rijden. De opgegeven actieradius van 12 kilometer is dan ook meer een formaliteit. Echt veel elektrisch rijden ga je met de GLC 63 niet doen.

Nieuwe Mercedes-AMG GLC

De styling van de nieuwe Mercedes-AMG GLC is zoals je het mag verwachten. Een bombastisch uiterlijk met de welbekende AMG grille. Het interieur is overgewaaid van de C-klasse. Met een groot centraal display en een digitaal scherm achter het stuur.

Met de marktlancering is er ook weer een Edition 1 voor de snelle beslissers. Deze uitvoering komt in de kleur graphite grey magno of silver magno en is een jaar lang verkrijgbaar. Naast de kleur herken je een Edition 1 aan de 21 inch mat zwarte wielen en gele remklauwen.

Er zijn nog genoeg andere pakketten om mee te spelen in de configurator. Het welbekende AMG Exterior Night Package bijvoorbeeld, om alles vooral zwart te maken wat chrome is. Of het G Carbon Exterior Package. Daarbij worden onder andere de splitter voor en een deel van de difusser in het carbon uitgevoerd.

Marktlancering

Nog niet bekend is wat de prijs gaat zijn. Tevens is niet bekendgemaakt wanneer de nieuwe Mercedes-AMG GLC arriveert bij de showroom. Deze informatie volgt in een later stadium. Tot die tijd hebben we de foto’s.