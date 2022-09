Eindelijk: dit is de Mercedes-AMG C 63 S E Performance

Doei V8, hallo viercilinder hybride.

We hebben schokkend nieuws voor jullie vandaag: de nieuwe AMG C 63 heeft géén V8 meer, maar een vierpitter. Althans, dit zou schokkend nieuws zijn, ware het niet dat we dit allang wisten. Maar nu is eindelijk het moment aangebroken dat de auto officieel onthuld is.

E Performance

Achtcilinder of niet, de nieuwe topversie van de C-klasse heet gewoon nog steeds C 63. Waarom ook niet? Bij de vorige de C 63 klopte dit ook al niet meer met de cilinderinhoud. Mercedes heeft er nu nog wel wat aan toegevoegd: de volledige naam luidt nu ‘Mercedes-AMG C 63 S E Performance’.

Krachtigste viercilinder

Een viercilinder in een AMG, het is nog even wennen, maar het is niet zomaar een viercilinder. De 2.0 turbo levert maar liefst 476 pk en 545 Nm koppel. Om dit even in perspectief te plaatsen: de vorige C 63 had een geblazen V8 nodig om tot dezelfde hoeveelheid pk’s te komen. Volgens Mercedes is dit de meest krachtige viercilinder in een productieauto.

Elektromotor

Dat is nog niet genoeg, want – zoals we al lang weten – gooit Mercedes ook een elektromotor in de mix. Deze voegt nog eens 204 pk toe aan het geheel. Het systeemvermogen komt daarmee uit op 680 pk en het systeemkoppel op een duizelingwekkende 1.020 Nm. In een C-klasse!

Prestaties

Dit is allemaal leuk en aardig, maar het weegt wel wat. Het leeggewicht van de nieuwe C 63 S komt uit op ruim twee ton. 2.111 kg om precies te zijn. Desondanks zijn de prestaties nog steeds dik in orde. 0-100 km/u is in 3,4 seconden mogelijk. De topsnelheid kun je raden: die is 250 km/u. Optioneel wordt de begrenzer opgeschoven naar 280 km/u. De transmissie is overigens nog steeds een 9-traps automaat.

Geen turbogat

Van een turbogat is geen sprake bij de Mercedes-AMG C 63 S E Performance, want de turbo wordt elektrisch ondersteund á la Formule 1. De turbo werkt in de basis gewoon met uitlaatgassen, maar kan indien nodig ook elektrisch aangedreven worden. Daarnaast is er natuurlijk de elektromotor op de achteras die direct zijn koppel afgeeft. Dit betekent ook dat de AMG altijd vierwielaandrijving heeft. Dit alles zorgt ervoor dat je te allen tijde als een raket gaat zodra je het gas intrapt.

Achterwielbesturing

Om de auto extra wendbaar te maken is de Mercedes-AMG C 63 S E Performance standaard voorzien van achterwielbesturing. Een primeur op de C-klasse en sowieso een unicum in dit segment.

Elektrisch

Geloof het of niet, maar met deze C 63 kun je ook geruisloos elektrisch rijden. Niet voor lang, want de actieradius is maar een luttele 13 kilometer. Maar dit is wel genoeg om bijvoorbeeld ’s ochtends vroeg geruisloos weg te rijden. Dat was met de vorige generaties geen optie.

Uiterlijk

Qua uiterlijk zien we de bekende AMG-kenmerken terugkomen: vier uitlaten, een Panamerica-grille, grote luchtinlaten en een spoilerlipje. Wat we bij de voorgangers niet zagen is de koelopening in de motorkap. Ook nieuw: er prijkt nu een AMG-logo op de neus. De C 63 is overigens niet alleen 57 mm breder dan een normale C-klasse, maar ook 83 mm langer.

Estate

Naast de sedanversie introduceert Mercedes de C 63 ook meteen als Estate. Daarmee wordt de naam zo mogelijk nog langer: Mercedes-AMG C 63 S E Performance Estate. Deze doet niet onder voor de sedan, want van 0-100 km/u ben je net zo snel. De begrensde snelheid met het AMG Driver’s Package is wel iets lager: 270 km/u in plaats van 280 km/u.

Levering

Mercedes spreekt nu alleen nog maar van een C 63 S, maar het lijkt logisch dat er ook nog een versie zonder S komt. Wanneer de leveringen van de nieuwe Mercedes-AMG C 63 S E Performance zullen starten is nog niet bekend. We moeten ook nog even afwachten wat de prijzen zijn. Het Nederlandse belastingklimaat zal de nieuwe C63 gunstiger gezind zijn dan de vorige, dat is alvast een ding dat zeker is.