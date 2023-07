‘Onderhoud Aston Martin Valkyrie kost meer dan 4 ton’

Bij elkaar opgeteld kost onderhoud aan je Aston Martin Valkyrie meer dan 400.000 euro.

Een hypercar kopen is één. Voor het onderhouden van je speeltje moet ook de portemonnee getrokken worden. Van de Bugatti Veyron is bekend dat dit icoon met W16 enorm prijzig is om rijdend te houden. Anno 2023 is ook een moderne hypercar als de Aston Martin Valkyrie een peperduur ding om te onderhouden.

Ben je bijgekomen van de aanschaf van zo’n drie miljoen euro? Goed, want de volgende stap is het enorm prijzige onderhoud. Over een tijdsbestek van drie jaar kost het bij elkaar opgeteld 464.000 dollar om onderhoud uit te voeren op een Aston Martin Valkyrie. Dat bedrag is gebaseerd op een gelekt onderhoudsschema, waar tevens de prijzen bij stonden.

onderhoud Aston Martin Valkyrie: kosten

De eerste servicebeurt moet na 1.000 gereden kilometers uitgevoerd worden. Of na zes maanden. Het ligt er maar net aan wat eerder komt. Kosten? Een slordige 29.000 euro. Daarna volgt de 5.000 km/ 12 maanden beurt á 98.255 euro. Alsof dit nog niet prijzig genoeg is de 10.000 / 24 maanden beurt. Huilen met de pet op, deze onderhoudsbeurt kost meer dan 174.000 euro. Dan valt de 15.000 km / 36 maanden beurt voor ongeveer 110.500 euro wel weer mee hè.

Of het echt zo prijzig is om onderhoud te laten uitvoeren aan je Aston Martin Valkyrie? Dat is niet bekend. Een woordvoerder van Aston Martin ontkende tegenover The Drive dat er prijzen zijn gecommuniceerd over het onderhoud. De ‘gelekte’ prijzen zouden speculatief zijn.

Mochten de prijzen kloppen dan kan ik me voorstellen dat het toch even slikken is. Zelfs als je enkele miljoenen hebt stukgeslagen op zo’n hypercar. Moet je voorstellen dat dit regulier onderhoud is. Mocht er iets gerepareerd worden dat buiten de garantie valt dan ben je helemaal aan de beurt. Dan is een nieuwe Ferrari met 7 jaar onderhoud inclusief toch geen gekke deal..