Nieuwe motoren Range Rover Velar, waaronder PHEV - Autoblog.nl

Met de nieuwe motoren voor de Range Rover Velar wordt het nog lastiger om geen crossover te rijden.

Het is typisch zo’n auto waarbij je niet houdt van het genre, maar de auto an sich wel kan waarderen: de Range Rover. De auto werkt ‘genre-overschreidend’. Ook mensen die niet van reggae houden, hebben platen van Bob Marley in de kast.

Voor de Range Rover geldt dat min of meer ook. Bij de Range Rover Velar eigenlijk ook nog wel. Wanneer je geen groot liefhebber bent van crossovers of SUV’s, dan nog is de Velar zo’n auto die je alsnog kunt waarderen.

Voor het komende modeljaar is de Range Rover Velar voorzien van wat updates. Visueel gezien gaat het niet om een facelift bij deze Land Rover. Aan de andere kant zijn er wel behoorlijk wat technische upgrades. Kortom, genoeg nieuws om even door te nemen!

Het meest belangrijke nieuws is de Velar P400e. Deze aandrijflijn combineert een 2.0 Ingenium viercilinder turbo met een 143 pk sterke elektromotor. Deze wordt gevoed door een 17,1 kWh lithium-ion accupakket. In totaal is deze aandrijflijn goed voor 404 pk en 640 Nm. De Velar P400e accelereert in 5,4 tellen naar de 100 km/u, niet verkeerd.

Het WLTP-verbruik is 2.2 liter op 100 km. Je kunt 53 kilometer puur en alleen op de elektromotor afleggen. Dit gaat voor Nederland de meest belangrijke versie worden. Omdat de CO2-uitstoot relatief gezien heel erg meevalt (50 gram CO2 per km), valt de BPM-boete heel erg mee.

Mocht je per se geen plug-in hybride Velar wensen, zijn er gelukkig ook nieuwe opties. Er zijn namelijk twee zes-in-lijn motoren. De eerste is een benzinevariant. Deze levert 400 pk en 550 nm. De diesel meet eveneens 3 liter en produceert 300 pk en 650 Nm. Op deze uitvoeringen zijn vierwielaandrijving én luchtvering standaard. Alle overigens motoren zijn nu voorzien van 48V-ondersteuning.