Dit is de Renault Arkana voor Europa (en dus NL) - Autoblog.nl

De Renault Arkana voor Europa lijkt veel op zijn Russische broer en dat was precies de bedoeling.

De Renault Arkana werd al een tijdje geleden onthuld. Het ging toen om een vierdeurs coupé crossover dinges geval. Destijds werd vermeld dat de auto alleen bedoeld was voor de Russische markt, waar men een hippe en stoere crossover coupé wel kan waarderen.

Maar wacht even, overal in Europa zijn hippe crossovers hip, dus deze Renault Arkana is dat ook. Destijds rees dan ook de vraag: kan deze niet naar Nederland komen? Welnu, je gebeden zijn verhoort: dít is namelijk de Europese Renault Arkana. Het is volgens Renault de eerste non-premium vierdeurs crossover coupé. Het lijkt wel alsof iedereen de SsangYong Actyon vergeten is.

Russische Renault Arkana

Maar er was een andere reden dat de Renault Arkana alleen leverbaar was in Rusland (afbeeldingen boven): de aandrijflijnen waren iets ouderwetser. Het surplus aan CO2 zou zorgen dat de Arkana commercieel gezien kansloos zou zijn. Ook is het interieur veel te basaal en weinig verfijnd voor ons Europeanen.

Dat is echter aangepakt, want er zijn drie schone aandrijflijnen beschikbaar. De eerste twee zijn de TCe 140 en de TCe 160. Beide zijn voorzien van een 12V generator die aan de transmissie bevestigd zit en de auto ondersteund. Beide motoren hebben een cilinderinhoud van 1.3 liter en leveren respectievelijk 140 en 160 pk.

Renault Arkana voor Europa

Ook is er een Renault Arkana E-TECH Hybrid. Deze levert 140 pk. Het systeem zit volgens Renault erg vernuftig in elkaar. Er zitten maar liefst 150 patenten in verwerkt die rechtstreeks uit de Renault F1-auto’s komen van Daniel Ricciardo en Esteban Ocon.

Levering H1 2021

Ook nieuw is de R.S.-line uitvoering. Deze ziet er wat stoerder uit met andere bumpers, velgen en een sportiever interieur. Welke andere uitrustingsniveau’s er leverbaar zijn voor de Europese Renault Arkana, wordt nog niet vermeld. De Renault Arkana komt naar Europa en heel snel ook. Tijdens de eerste helft van 2021 staat de auto te schitteren in de Renault showrooms.