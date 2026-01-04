Verzamelaars opgelet: je kan een stukje van een GP-circuit kopen

Een echt stukje heilige grond van een welbekend GP-circuit kan van jou zijn.

Er vliegt genoeg F1-merchandise over de toonbank. Shirtjes en petjes van je favoriete team, miniatuurauto’s van je favoriete coureur in je favoriete jaar, of via de F1- dan wel Ferrari-shop krankzinnig duur spul dat echt gebruikt is. Denk aan een bijzettafeltje op basis van het achterwiel van de Aston Martin van Stroll uit 2022, of een zuiger van de 2005-auto van Schumacher. Je kan met elk stukje F1 iemand wel zo gek krijgen om het te kopen.

Stukje asfalt Suzuka

Onthoud dat even wanneer we je vertellen dat er iets in die geest aangeboden wordt. De organisatie van het Suzuka-circuit in Japan vind het namelijk tijd om het asfalt van een verse laag te voorzien. Volgens de organisatie op X was de westkant van het circuit aan nieuw asfalt toe. Het moet natuurlijk wel zijdezacht zijn om al die raceauto’s te kunnen huisvesten. Een circuit asfalteren is net als een weg asfalteren, zonder omleidingen en afgesloten rijstroken dan. Oude asfalt eraf, nieuw asfalt erop.

Nou komt dat stukje merchandise om de hoek kijken: het oude asfalt wordt niet volledig weggedaan. Nee, dat wordt als souvenir aan de shop toegevoegd. Waarmee jij dus een stukje van het Suzuka GP-circuit kan bezitten! Of het nou de F1 is, of de Suzuka 8 Hours-langeafstandsrace of natuurlijk de vele rondjes die jij zelf op het circuit hebt gemaakt in Forza Motorsport of Gran Turismo: Suzuka is een iconisch circuit. Een stukje daarvan hebben: dat is vast veel geld waard.

Hoe veel geld? Dat blijft nog heel even gokwerk. Suzuka kondigt aan dat in een later stadium bekend wordt gemaakt hoe veel stukjes asfalt er verkocht kunnen worden (en natuurlijk hoe groot elk stukje wordt) en wat dat mag kosten. Dit is de ultieme vorm van ‘wat de gek ervoor geeft’ en doorwinterde F1-merchandise-verzamelaars zijn soms best gek. Maar goed, als jij zo iemand bent: binnenkort kan je de vitrinekast dus opfleuren met een echt stukje asfalt wat identiek is aan het asfalt dat op de A12 ligt. Maar jouwe komt van Suzuka.