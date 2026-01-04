Autokleuren in Nederland 2025: meer kleur, maar niet genoeg

Vrijwel alle leuke autokleuren in Nederland zaten in de lift in 2025. Maar er moet nog wel meer gebeuren om het straatbeeld echt extra kleurrijk te maken.

Het blijft een dilemma waar elke koper van een nieuwe auto mee te maken krijgt: de kleur. Natuurlijk zijn er echt mensen die het liefst de meest bijzondere lak op hun auto willen en daar best bereid zijn om extra voor te betalen. Veel kopers zijn echter realistisch: kleur is smaakgevoelig en als jij dus een auto ziet als een soort grote koektrommel die jou van A naar B brengt, interesseert het je geen hol. Dan is een grijstint, wit of zwart incluis, een slimmer idee. Minder smaakgevoelig en dus zal jouw auto globaal gezien meer in de smaak vallen bij de volgende koper. Een grotere kans op verkoop, dus.

Kleur bekennen

Het is ook om die reden dat veel merken het standaardaanbod volledig hebben uitgekleed. Wellicht één of twee kleuren die niet grijs zijn, voor de rest zo veel tinten grijs dat je er hitsig van wordt. Wel kleur? Dan word je al snel aangewezen op dingen als BMW Invidiual of Porsche Paint to Sample. Waar een extra kleur echt heel duur is. Toegegeven, bij dat soort auto’s kan het lonen vanwege de mythische status van zo’n exclusieve bestelling. Maar op de meeste auto’s worden kleuren wel aangeboden, maar simpelweg niet gekozen. Terwijl bijvoorbeeld Stellantis-merken vaak de ‘lanceerkleur’ van de nieuwe modellen de standaardkleur maken, zodat een volledig kaal exemplaar nog steeds gekleurd is. En ja: mensen blijken dan dus echt bij te betalen om alsnog met een witte te zitten. En dan heb je nog Fiat, die als vuist tegen de wereld van grijstinten nu geen grijs meer aanbiedt.

Autokleuren Nederland 2025

Heeft het gewerkt? Tot op zekere hoogte: ja! Jasper Verweij van Kenteken.tv zette de autokleuren van 2025 in Nederland op een rijtje inclusief de statistieken van voorgaande jaren. Vrijwel alle kleuren zitten in de lift, maar wit en zwart zijn gedaald. En grijs? Precies hetzelfde gebleven. Alleen staar je niet te blind op dat gegeven: qua aantallen zijn we er nog lang niet.

Het aantal verkochte grijze auto’s in 2025 blijft namelijk 33,2 procent. En dat is wel gewoon een derde van de verkochte auto’s. Zwart daalde van 25,9 naar 25,1 procent, ook redelijk marginaal. Wit daalde ietsje harder van 16,9 naar 15,1 procent. Een wellicht ietwat onverwachte daler: rood. 5,6 procent van de verkochte auto’s waren rood, dat zijn er nu 3,8 procent. Oranje is ook geen stijger, maar ook geen daler: 0,6 procent van de verkochte auto’s in 2025 was oranje.

Qua stijgers in de autokleuren van Nederland in 2025 is paars ietwat opvallend: dat is jarenlang een marginaal aandeel geweest, vorig jaar bijvoorbeeld 0,09 procent. Dit jaar is het 0,2 procent. Nog steeds klein en onderaan de kleuren waarin onderscheid wordt gemaakt door de RDW, maar wel een stuk groter. Voor bruin en geel geldt min of meer hetzelfde: alle twee met zo’n 0,3 procent gestegen, maar dat brengt de aandelen naar respectievelijk 1,1 en 1,2 procent. Blauw willen mensen nog wel hebben (het liefst zo donker dat het zwart lijkt en enkel blauw wordt onder zonlicht), die kleur stijgt van 11,5 naar 12,2 procent. De hardste stijger is groen: dat was 4,5 procent van de verkopen, nu is het 7,5 procent. Nog steeds maar een vijfde van het aantal grijze auto’s van ’s lands wegen, maar goed: vooruitgang is vooruitgang. Bedenk trouwens dat het aandeel groen in 2020 een luttele 1,4 procent was, dus het gaat wel hard met deze tint.

Merken verantwoordelijk voor kleur

Jasper zou Jasper niet zijn als het nog uitgebreider wordt dan dit: zelfs per kleur heeft de kentekenman uitgezet welke merken verantwoordelijk zijn voor welke autokleur in Nederland in 2025. Inclusief het aandeel dat deze merken hebben in elke kleur.

Grijs is het meest verdeeld, met een nipte voorsprong voor Volkswagen (9,2 procent), al maakt Kia het spannend met 9,1 procent op plek twee.

De meeste zwarte auto’s zijn Volkswagens (10,7 procent), gevolgd door BMW met 8,3 procent.

Veruit de meeste witte auto’s zijn Kia’s (13,0 procent), op de voet gevolgd door Toyota (10,3 procent).

Volvo, Volkswagen en Renault maken het spannend als de koningen van blauw met respectievelijk 8,4, 8,3 en 8,1 procent.

Kia zorgt toch voor kleur dankzij veruit het grootste aandeel groen: 19,4 procent. Toyota volgt met 14,2 procent en Skoda is ook verantwoordelijk voor 10,1 procent.

Renault is de aanvoerder van rood met 15,7 procent, boven Toyota met 9,9 procent.

Bij geel vinden we eveneens Renault als hoogste notering met 18 procent (hallo Renault 5!). Hyundai staat op plek twee met 12,1 procent en op plek 3 verrassend genoeg Cupra. Dat is de slag om de arm die je moet houden: de kleur ‘Atacama Desert’ op de Tavascan (foto onder) wordt door de RDW geregistreerd als geel.

Bij bruin is Volvo heer en meester met 23 procent, oranje is dé Suzuki-kleur met 38 procent vanwege de Swift en paars is vooral met dank aan de Aygo X, waarmee Toyota 28,9 procent voor hun rekening neemt. Let wel, ondanks deze hoge percentages zijn de aantallen nog steeds marginaal in het totale plaatje.

Ten slotte gaan we onszelf nog even flink tegenspreken. Weet je nog wat we zeiden over BMW Individual en Porsche PTS? Dan zou je dus verwachten dat de bijzondere autokleuren van 2025 in Nederland vooral een duur geintje zijn. Niks is minder waar: gesorteerd op catalogusprijs is grijs net zo groot dan wel groter qua aandeel bij 150.000 euro, net als zwart. Alleen wit is minder populair en vooruit: de rest van de kleuren is daar ietsje groter. Maar alsnog is het aandeel grijs niet anders bij een anderhalve-tonner vergeleken met een middenklasser. Kortom: kleur maakt een opmars, maar de grijze wolk is nog steeds heel erg groot.

Headerfoto: groen en geel dankzij Porsche en Mercedes via @ecnerualcars op Autoblog Spots.