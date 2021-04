Zo staat het ervoor met het aantal verkeersdoden in NL - Autoblog.nl

Er is goed nieuws en er is slecht nieuws over het aantal verkeersdoden in NL. Zullen we met het goede nieuws beginnen?

Het goede nieuws is dat het aantal verkeersdoden in NL aan het dalen is. Er is nog werk aan de winkel om die beoogde 0 verkeersdoden te halen, maar een eerste stapje is gezet. Vorig jaar kwamen er namelijk 610 mensen om het leven door een verkeersongeval. Dat zijn er 51 minder in vergelijking met 2019 en zelfs het laagste aantal sinds 2015, aldus het CBS in de nieuwste cijfers.

Er hebben niet opeens revolutionaire ontwikkelingen plaatsgevonden met betrekking tot de verkeersveiligheid. De reden voor de daling heeft alles te maken met het coronavirus. Zeker in 2020 waren er perioden dat het ontzettend rustig was op de weg. Minder verkeer betekent minder kans op ongelukken, zo simpel is dat. Hoewel we nog in een lockdown zitten begint het alweer aardig druk te worden op de weg. Volgend jaar kunnen we pas zien of die positieve trend van aanzienlijk minder verkeersdoden weet door te zetten.

Verkeersdoden NL – de cijfers

Ernstige ongelukken met doden tot het gevolg hebben vaak te maken met kwetsbare deelnemers. Denk aan voetgangers, fietsers en ouderen. In 2020 was er een sterke daling onder het aantal overledenen in personenauto’s. Er was echter een stijging onder de fietsers. Sterker nog, het is voor het eerst in 25 jaar dat er zoveel fietsers onder de doden te betreuren waren.

Van de 610 verkeersdoden in 2020 waren 229 een fietser. Een stijging van 26 in vergelijking met 2019. Een derde van alle fietsdoden, 74 personen, verongelukte op een e-bike. 195 van de 610 verkeersdoden zaten in een personenauto. 37 waren passagier, 158 waren bestuurder. Om de cijfers nog wat meer te ontleden. Er kwamen in 2020 ook 44 motorrijders, 41 voetgangers, 33 brom- en snorfietsers, 34 bestuurders van een scootmobiel en 23 inzittenden van een bedrijfswagen om het leven. De helft van het aantal verkeersdoden was 60 jaar of ouder

De meeste verkeersdoden van NL waren te betreuren in de provincie Noord-Brabant. Tegelijkertijd zijn het aantal doden in deze provincie sterk gedaald. In 2020 vielen daar 99 dodelijke verkeersslachtoffers, tegen 142 in 2019 en 150 in 2018. Overijssel, Utrecht en Flevoland zijn drie andere provincies waar het aantal doden daalde. In Zeeland, Groningen en Friesland namen het aantal doden juist toe. Het minste aantal verkeersdoden komt op het conto van de provincie Flevoland.