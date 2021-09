Nissan hint naar nieuwe generatie GT-R

Komt er dan toch gewoon een nieuwe generatie Nissan GT-R?

Nissan is een merk van uitersten. Het merk dat ons de Nissan Micra bracht, bracht ons namelijk ook een heuse supercar: de Nissan GT-R. Het is alweer veertien jaar geleden dat de Japanners de R35 introduceerden. Inmiddels zijn we twee generaties Nissan Micra verder, maar de GT-R is nog steeds in productie.

Nissan lanceerde recent zelfs nog een nieuwe versie van de GT-R: de T-Spec. Dit moet zachtjesaan wel zo’n beetje de laatste versie zijn, want een auto kan niet eeuwig in productie blijven. Zeker een supercar niet.

Dat brengt ons bij de vraag: ‘what’s next?’ Valt hiermee definitief het doek voor de GT-R, of is Nissan al druk bezig met een nieuwe generatie? Geruchten zijn er al jaren, maar Nissan zelf heeft nog nooit iets concreets gezegd over een nieuwe GT-R.

Dit doet Nissan nog steeds niet, maar wél is er nu een hint. Deze komt uit de mond van Adam Paterson, de baas van Nissan Australia. In het Australische persbericht over de GT-R T-Spec zegt hij het volgende: ”This isn’t the end of the GT-R story in Australia, but it will mark the closure of this chapter for this generation vehicle.” Daarmee lijkt hij dus te zeggen: dit is niet het einde van de GT-R, maar alleen van deze generatie.

Met een klein beetje goede wil kun je hieruit concluderen dat er dus een nieuwe generatie Nissan GT-R in het vat zit. Voor Australië in ieder geval. Maar Nissan zal vast niet alleen voor Down Under een nieuwe GT-R uitbrengen.

We moeten trouwen reëel zijn: op welke markten de nieuwe GT-R uitgebracht zal worden, zal voor ons als Europeanen waarschijnlijk niet heel veel uitmaken. Het is aannemelijk dat ons continent sowieso wordt overgeslagen. De nieuwe Nissan Z gaat namelijk ook al aan onze Europese neuzen voorbij. Waarschijnlijk moet de GT-R eerst elektrisch worden voordat dit model weer naar onze contreien komt.

Over de nieuwe Nissan Z gesproken: die was toch niet zo nieuw als Nissan deed voorkomen. Het zou daarom best kunnen dat de Japanners hetzelfde flikken met de GT-R en de R36 een doorontwikkeling is van de R35.

Foto’s: De Nissan 2020 Vision Gran Turismo uit 2014