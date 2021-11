Nieuwe oude Range Rover door Overfinch zit op het randje

Overfinch heeft een klassieke Range Rover voorzien van een breed scala aan modificaties, maar kun je ook té ver gaan?

Vroeger was alles beter, maar ga maar eens een klassieker onderhouden. Het is vaak niet een auto die je gewoon maar aan zijn lot kunt overlaten en het komt wel goed. Een ideale situatie zou dus zijn om het karakter van een klassieker op moderne techniek te baseren. Een restomod, zo je wil.

Overfinch Range Rover

Sinds kort houdt Overfinch zich daar ook mee bezig. De Britse Land Rover-tuner deelt hun eerste creatie die het oude karakter van een Land Rover in een nieuw jasje steekt. De eerste auto is de Overfinch Range Rover Classic Field Edition. Een mond vol, maar het is dan ook heel wat.

Om even te beginnen met de basis: een Range Rover ‘Classic’ LSE uit 1993. De vierdeurs versie van na de grondige facelift. Die is vervolgens compleet binnenstebuiten gekeerd en alles is naar huidige maatstaven gebouwd. Dat betekent de klassieke lijnen van de Range Rover, maar lekker opgepoetst. De lakkleur in Emerald Green zorgt ervoor dat het ding er heerlijk uit ziet. Ook de velgen in dezelfde kleur voegen iets toe aan het geheel. Daar dus vooral goed nieuws.

LS3

De aandrijflijn van de Overfinch Range Rover Classic heeft iets meer uitleg nodig. Daar zit namelijk even een ‘mag dat?’-dingetje. De originele V8 van de klassieke Range Rover is vervangen door een zeer Amerikaanse motor. De welbekende ‘LS’ motor van General Motors, in het specifiek de LS3. Deze knaller van een 6.2 liter grote motor is een ruig apparaat, ook al is 430 pk en 580 Nm niet het krachtigste wat de LS3 ooit is geweest. Een zesbak en een volledig herzien remsysteem, differentiëlen en verbeterde ophanging moeten de LS3 in toom houden. Om even terug te komen op de vraag: mag dat, een Amerikaanse motor in een Brits icoon, helemaal als het door een Britse firma wordt gedaan?

Interieur

In het interieur van de Overfinch Range Rover Classic is het redelijk veel goed nieuws. Het beige leer, helemaal in combinatie met het notenhout en het groene exterieur, is een goede keuze geweest. Ook het simpele dashboard met een analoog klokje en een period correcte radio is een betere oplossing dan lopen klooien met een infotainmentunit. Als je goed zoekt zitten er trouwens wel allemaal moderne oplossingen in: een DAB-ontvanger en Bluetoothverbinding voor die radio bijvoorbeeld, een draadloze oplader voor je smartphone, maar ook zaken als cruise control. Zoals gezegd, daar wordt hij lekker modern van, zonder dat het hypermodern oogt.

Ondergetekende is niet kapot van de stoelen met ruitjespatroon, maar het zijn wel luxueuze zetels met hedendaags zitcomfort: in ieder geval past het. Als we het echter hebben over het interieur, komen we automatisch bij wat de Overfinch Range Rover een ‘Field Edition’ maakt. In de kofferbak zit namelijk een complete wapen- en wijnkelder. Daarmee is deze nieuwe oude Range Rover de perfecte auto voor een tripje jagen.

Of natuurlijk lekker in de open lucht een wijnproeverij organiseren. Als je rijk bent, dan vind je dat waarschijnlijk belangrijk. Tenminste, dat denkt Overfinch waarschijnlijk.

Prijs

Je moet namelijk wel aardig rijk zijn om je een Overfinch Range Rover Classic te kunnen permitteren. Dit exemplaar staat te koop voor 285.000 pond, in onze valuta zo’n 338.300 euro. De gaafste auto met de verkeerde motor of is de LS3 een perfecte brute motor voor een dergelijke auto?