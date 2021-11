GP Qatar 2021: tijden en wat je moet weten

Hoe laat begint de GP van Qatar 2021? En wat moet ik allemaal weten om indruk te maken in de lunchroom? Je leest alles hier op Autoblog!

De GP van Brazilië was een bijzonder spannende race. Ondanks alle gridstraffen en diskwalificatie, wist Lewis Hamilton met grote overmacht te winnen. Hij domineerde het gehele weekend. Daarbij viel op dat de auto bijzonder snel is. Natuurlijk, Lewis is een erg goede coureur, maar de telemetrie wijst uit dat het surplus aan snelheid op het rechte stuk zichtbaar was.

Maar laten we vooral niet vergeten dat ze bij Red Bull de schade enorm hebben weten te beperken. Verstappen werd alsnog tweede, Pérez keurig vierde. Sterker nog, Pérez pakte het punt van de snelste raceronde af van Hamilton. De GP van Qatar belooft wat dat betreft sowieso weer een thriller te worden.

Agenda GP Qatar 2021

Voordat we aanvangen met alle ins en outs van de race, hierbij de agenda van de GP Qatar 2021:

19 November

11:30 – 12:30 | Eerste vrije training

15:00 – 16:00 | Tweede vrije training

20 november

12:00 – 13:00 | Derde vrije training

15:00 – 16:00 | Kwalificatie

21 november

15:00 – 17:00 | Race

GP Qatar:

Binnenkort zijn de voorraden qua olie niet meer nodig. Hierdoor moeten landen in het Midden-Oosten hun activiteiten verleggen om relevant te blijven. Mensenrechtenschending is niet iets dat lekker scoort in Europa, maar als je het verpakt in een leuk sportevenement vinden we het allemaal prima, klaarblijkelijk. Er is nu nog zat geld om te investeren.

Daardoor is er geïnvesteerd in een Grand Prix. Voor dit seizoen rijden we op Losail, dat is een noodoplossing. De GP van Qatar dient ter vervanging van de GP Australië die weer eens niet doorging dit jaar. De komende 10 seizoenen zal er gereden worden op een compleet nieuwe baan.

Het circuit: Losail International Airport

Er wordt gereden op Losail International Circuit. In tegenstelling tot de vele voetbalstadiums die gebouwd moeten worden, stond dit circuit er gelukkig al. Losail wellicht bekender onder de motormuizen onder ons. De MotoGP-klasse rijdt hier namelijk ook.

Qua layout doet de baan enigszins denken aan Sochi. Veel rechttoe, rechtaan bochten. Mercedes en met name Geweldige Vent Valtteri Bottas zal zich hier erg prettig voelen. Losail is 5380 meter lang. Er zullen 57 rondjes worden gereden om zo tot een totaal te komen van 306,660 km. De pitlane is relatief lang. Inhalen kan nog flink lastig zijn. De meest logische plaats is de eerste bocht na start finish. Maar die bocht is net niet lekker ‘haaks’ genoeg om de auto toe positioneren.

Er zijn geen voorgaande Formule 1 races geweest op Losail. Daardoor is het vrij lastig in te schatten wat er gaat gebeuren.

Wat je moeten weten over de GP van Qatar 2021:

Er zijn een hoop dingen nog een verrassing voor het komende weekend, maar er is wel degelijk context en informatie. uiteraard delen we dat graag met jullie!

Welke banden neemt Pirelli mee voor de Qatar 2021

Er wordt wederom gekozen voor de C2, C3 en C4 band. De C2 banden zijn wit, de C3 banden zijn geel en de C4 banden zijn rood. Deze compound hadden vorige races in Brazilië, Mexico en de Verenigde Staten ook al. Dat is op zich wel goed nieuws voor de neutrale toeschouwer. De Red Bull doet het op de zachtere band iets beter, de Mercedes is juist erg sterk op de hardste compounds. Dus we hebben nu het gouden midden. Het aantal pitstops is nog even koffiedik kijken. Als we kijken naar het aantal ronden (57) en de lange pitstraat, lijkt het aannemelijk om te denken dat men voor een één-stop-strategie gaat. Starten op geel, doorrijden tot ronde 25 en dan over naar hard. Veel gaat af hangen van de grip en slijtage van het asfalt.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Qatar 2021?

Eindelijk goed nieuws voor de Red Bull liefhebber! Het gaat namelijk erg warm worden. In de trainingen zal het met name heel erg warm gaan worden, zo’n 30 graden. Tijdens de kwalificatie en race zal het afkoelen. Dit heeft te maken dat dit plaats vindt om 17.00 uur lokale tijd. Dan is de temperatuur gedaald naar zo’n 27-28 graden. De minimumtemperatuur is zo’n 25-26 graden in de nacht. Dus het zal nooit heel erg af gaan koelen. De kans dat het gaat regenen is, eh, niet aanwezig. Het blijft kurkdroog. Het enige dat zand in het eten kan gooien is de wind. Die is niet bijzonder sterk (maximaal windkracht 3), maar komt elke dag uit een compleet andere hoek.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Qatar 2021?

Na de GP van Brazilië is het heel erg lastig positief te blijven. De Mercedessen waren namelijk enorm veel sneller. Er is natuurlijk een combinatie van een nieuwe motor, DRS en slipstream, maar het gemak waarop Hamilton iedereen zoek reed, was niet ‘zijn ongelooflijke talent’. De Mercedes-motor staat erom bekend dat ‘ie hard degradeert. De motor zal dus in vermogen gaan afnemen. Daarbij is Losail iets minder een power-baan. Nog een belangrijk punt: de temperatuur is veel hoger.

Dus zo’n uitgemaakte zaak als in Brazilië zal het niet worden in Qatar. Desalniettemin heeft Mercedes een bloedsnelle auto en is Hamilton in topvorm. Afgelopen race was Bottas overigens niet de snelste. Als laatste strohalm is daar het fanatieke sim-racen van Verstappen. Hij zal waarschijnlijk al de nodige kilometers gemaakt hebben op de sim en er nog een hele hoop doen deze week. Dus het zal wederom tussen Hamilton en Verstappen gaan, Hamilton zal op pure snelheid iets sneller zijn vanwege de auto, Verstappen kan wellicht met gogme een hoop compenseren.

Waar kan je de GP van Qatar 2021 volgen:

Uiteraard ben je ook benieuwd via welke kanalen je de race kunt volgens. Er zijn grofweg drie opties, die we met je doornemen:

Ziggo

Nu het nog kan, kun je het nog doen. Ziggo heeft tot het einde van dit jaar de uitzendrechten van de Formule 1. Dit betekent dat je nog drie races kunt bekijken. Als je toch al via Ziggo kijkt, kun je het gratis zien op het open kanaal. Een race kijken is ook mogelijk door voor 3,99 een race te kopen. Dat werkt vrij eenvoudig. Je kunt het meteen via AppleTV (of Google Chromecast) streamen. Neem dus niet speciaal een abonnement voor alleen de F1, want vanaf volgend jaar heb je MotoGP, Darts en sportvissen.

F1TV

Een abonnement via F1TV afsluiten heeft nog wél zin. Want als je nu een F1TV-abonnement afsluit, is deze tot precies het jaar erop geldig. Kijk, dat zet nog eens zoden aan de dijk. Wellicht kan het verstandig zijn om even te wachten, want vaak zijn er aan het begin van het nieuwe seizoen aanbiedingen om voor 20-25% minder nieuwe klanten over de streep te halen. Het voordeel is dat je met F1TV werkelijk alles kunt zien en niets mist. Je kan alle races terugkijken (vanaf de jaren ’90!). Daarnaast zijn er gave F1-programma’s, voor- en nabeschouwingen. Ook kun je je camera uitkiezen én de gesproken taal.

Streams

Als je al 18 jaar gratis het heetste autonieuws voorgeschoteld kunt krijgen, waarom de race niet gratis kijken? Het is mogelijk, maar niet legaal. Via diverse streams kun je de races bekijken. De beeldkwaliteit is niet al te best en je moet geluk hebben dat de taal klopt. Daarnaast heb je een enorm aantal popups en kun je ervan uitgaan dat er de nodige virussen op je computer komen. Maar ja, je hoeft er niet direct voor te betalen.

Voorspelling GP Qatar 2021 Autoblog redactie

Wouter

Hamiltpon Verstappen’ Bottas

Een F1 race op een circuit wat in eerste instantie bekend is van motorraces. Dat biedt perspectief voor Assen. In een gesprek op BNR hield organisator Lee van Dam nadrukkelijk de optie open om ook een F1 race op Assen te rijden. Zandvoort was (weer) eens not amused, wat op zichzelf hilarisch is. Zij hebben de F1 tenslotte al.



Maar goed, we dwalen af. Niemand weet nog echt wat het circuit van Losail ons gaat brengen, de F1 streek er immers nog nooit neer. Het is echter wel een circuit met beperkte inhaalmogelijkheden en een circuit waar de voorbanden het zwaar gaan krijgen. Dat laatste zou de Red Bulls in de kaart kunnen spelen, want die zijn wendbaarder dan de Mercs. Probleem voor Max is nu wel dat Lewis en de nieuwe Mercedes motor redelijk ontketent zijn. Voor het kampioenschap is dat overigens goed nieuws, het blijft voorlopig nog even spannend. Wouter, speelt zelf nooit vals

Michael

Hamilton Bottas Verstappen

Heerlijk gewoon weer een race waarvoor je tegen de rest van het gezin kan zeggen, nee sorry we gaan niet op visite naar je ouders want om 15.00 uur is de race. Niet dat gezeur aan het einde van de dag waardoor je weer Thuisbezorgd op het verkeerde moment aan je deur hebt.

Ok, ik zat dus vorige keer niet echt mis met de uitslag, maar duidelijk wel als het om het sentiment gaat bij Mercedes. Want wat blijkt. De fighting spirit is daar helemaal terug. Ik voorspel een mooie fotocollage van Toto Wolff van deze laatste races, want wat kan die man lelijke bekken trekken als ie boos is. Wie natuurlijk echt bazen zijn, zijn de mercedes engineers. Die leveren echt briljant werk en gaan er voor zorgen dat we volgens mij tot de laatste race nog niet klaar zijn met de wereldkampioenschapswinst. Michael, zingt nooit vals

Jaap

Verstappen Hamilton Pérez

En toen waren er nog drie races in de zandbak. Althans, mits de race in Saoedie Arabië doorgaat, maar laten we daar even vanuit gaan. Voorafgaand aan de races in Mexico en Brazilië had de goegemeente vastgesteld dat Max Verstappen ze eigenlijk allebei moest winnen om kampioen te worden. Nu dat niet gebeurd is, wordt het allemaal alsnog loeispannend.



Veel zal afhangen van hoe cynisch Mercedes om wil springen met de regels. Gegeven de karakteristieken van hun power unit, is het voor Das Haus feitelijk voordelig om elk weekend een nieuwe tor te laten steken. Dat druist weliswaar in tegen de geest van het reglement, maar is niet letterlijk onreglementair. We hebben al gezien dat Mercedes en Toto er alles aan doen om te winnen. Dus eigenlijk moet je concluderen: die gaan gewoon extra nieuwe motoren inzetten. Dan krijg je dus races waar Max Emilian voor sir Lewis start en er ergens een moment komt dat HAM er wel of niet in slaagt onze held voorbij te prikken.



Ik ga nu zomaar zeggen dat dat laatste in Qatar…niet lukt! Ik denk dat de bochtige secties Red Bull ten goede komen en de bocht opkomen rechte stuk net te krap is om er heel kort te volgen. Het zal dus een beetje een race worden als die in Austin, met Max als winnaar. Hamilton wordt tweede en Perez slaagt er dit keer wel in om Bottas achter zich te houden voor P3. Jaap, valt op vals platte vrouwen

Autoblog zal in elk geval verslag doen van de kwalificatie én de race. Komt dat zien!