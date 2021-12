Nieuwe Range Rover SV anders dan die van de buurman

Het is goed mogelijk om je Range Rover SV anders te maken dan die van je buurman. Jaguar Land Rover helpt je een handje.

In het hogere segment is het hebben van een unieke auto wel zo leuk. Als je meer dan twee ton stukslaat op een auto wil je niet naar dezelfde configuratie turen in de file. Of erger, als de buurman exact dezelfde heeft. Luxemerken als Bentley, Rolls-Royce maar ook Maserati begrijpen dat als geen ander. En dan noemen we slechts een aantal voorbeelden. Tegenwoordig hebben alle serieuze luxemerken wel een uitgebreid personalisatieprogramma om je auto net wat tandje unieker te maken. Range Rover doet vrolijk mee met de nieuwe SV.

Jaguar Land Rover zegt trots dat je met de Range Rover SV meer dan 1,6 miljoen verschillende configuraties kunt kiezen. Kortom, de kans is heel klein dat je buurman dezelfde heeft. Tenzij hij naar de dealer gaat en zegt tegen de verkoper dat hij dezelfde spec wil als jij. Mooi is dat.

SV in plaats van SVAutobiography

Om enige verwarring te voorkomen. SV is de nieuwe benaming voor de topmodellen van Land Rover Range Rover. Voorheen was dat SVAutobiography. De Britten hebben met SV voor een wat makkelijkere naam gekozen. De overige bestaande modellen, waaronder de Velar, gebruiken nog wel SVAutobiography.

De orderboeken voor de nieuwe Range Rover SV openen in het begin van 2022. Om klanten een handje op weg te helpen komen er onder andere thema’s waar klanten uit kunnen kiezen. Zo heb je een basis om mee aan de slag te gaan. Want anders kan het configureren zomaar uren in beslag nemen als je echt vanaf een leeg vel papier wil beginnen. De thema’s zijn onder andere gericht op een overdaad aan luxe tot juist een meer stealth configuratie als dat je ding is.