Zo verloopt het aankoopproces van de Ford F-150 Lightning

De vraag is enorm naar de gloednieuwe Ford F-150 Lightning, maar hoe verloopt het aankoopproces eigenlijk?

Best spannend om in deze tijden van chiptekorten en andere leveranciersproblemen een gloednieuwe model op de markt te lanceren. Maar die problemen zijn niet 123 opgelost en wachten is daarmee geen optie. De vraag naar de Ford F-150 Lightning, de eerste elektrische pickup van het merk, is groot. Daardoor heeft het automerk een plan verzonnen om alles in goede banen te leiden.

Nog een paar weken en dan gaat het proces van start. In januari 2022 gaan de orderboeken van de Ford F-150 Lightning officieel open. Tot nu toe was het alleen mogelijk een reservering te maken. Dat heeft Ford overigens geweten, want meer dan 200.000 reserveringen stroomden binnen voor de elektrische bedrijfswagen.

Een document, gericht aan dealers voor intern gebruik, is uitgelekt op een forum voor F-150 Lightning geïnteresseerden. Daardoor krijgen we een kijkje in de keuken. Zo valt onder meer te lezen dat dealers met de meeste reserveringen prioriteit krijgen vanuit Ford om te leveren.

Zo kiest Ford de klanten

Klanten die een reservering hebben geplaatst worden niet getrokken met een balletje zoals een mislukte Champions League loting. In plaats daarvan kijkt Ford naar een aantal factoren. Men kijkt hoeveel reserveringen qua locatie gelinkt kunnen worden aan een bepaalde dealer. Daarnaast kijkt Ford hoe snel je de reservering hebt geplaatst. Kortom, was je er vroeg bij en zijn er veel mensen in de omgeving van je gemeente die ook een reservering hebben geplaatst. Dan maak je de meeste kans op een vroege levering van de Ford F-150 Lightning.

Configuratie

Het kan gebeuren dat een gekozen configuratie niet geleverd kan worden door Ford. Het automerk geeft de klant dan meerdere opties. Kiezen uit één van de drie voorgestelde configuraties, wachten tot het model wel beschikbaar komt in de gekozen configuratie of de order annuleren en je aanbetaling krijgen.

Het hele circus speelt zich af aan de andere kant van de plas. De Ford F-150 Lightning komt vooralsnog niet naar Europa.