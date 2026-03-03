Nieuwste BYD heeft vreselijke naam, maar kan wel laden met 1.000 kW

De Chinezen zitten niet stil.

We hebben wel eens wat nuance aangebracht op de claims dat de Chinezen zo’n enorme voorsprong hebben, maar op sommige vlakken lopen ze wel degelijk voor. Dat moeten we toch toegeven. Terwijl Mercedes en BMW heel apetrots zijn op hun nieuwe 800V-platforms, heeft BYD al een 1.000V-platform.

Grote Tang

De auto die je hier ziet is de BYD Great Tang. In onze Nederlandse oren is dat een vreselijke naam, maar de topmodellen van BYD zijn vernoemd naar Chinese dynastieën. In Nederland kenden we ook al de Han en de Tang.

Dit is niet een verlengde versie van de Tang die in onze configurator staat, maar een model op een volledig nieuw platform. Overigens is er in China al wel een Tang L op dit platform. Er zijn nu dus drie verschillende Tangen (volg je het nog?). De Great Tang is uiteraard de grootste, met een imposante lengte van 5,26 meter.

Megawatt

Technologisch is deze auto state-of-the-art, want zoals gezegd heeft deze auto een 1000V-architectuur. Daarmee zou de auto moeten kunnen laden met vermogens tot wel 1.000 kW, oftewel een megawatt. Dat is echt bizar veel.

Met de huidige laders heb je niks aan een laadvermogen van 1.000 kW, maar BYD is bezig om een netwerk met megawatt-laders uit te rollen. Dit willen ze ook in Europa doen. In China zijn ze zelfs al aan het testen met 1.500 kW-laders. We zouden bijna zeggen: doe rustig aan.

Maybach-esque

Alle technische details van de BYD Great Tang zijn nog niet bekend, want de volledige onthulling volgt pas donderdag. BYD heeft nu alleen wat beelden de wereld in geslingerd. De Chinezen gaan duidelijk voor een Maybach-esque uitstraling, met de two-tone kleurstelling en putdeksel velgen.

Of deze auto ook naar Europa komt? We gokken van niet. De Great Tang lijkt net iets te veel afgestemd op het Chinese publiek. En dure Chinezen zijn lastige handel in Europa. Of zou dat met 1000V anders zijn?