Koop deze bekende LaFerrari van een bekende eigenaar!

Kennen we deze LaFerrari nog?

Het is misschien wel de bekendste LaFerrari ter wereld: die van Jamiroquai-frontman Jay Kay. Waar 90% van de eigenaren koos voor ‘Resale Red’, ging Jay Kay voor Signal Green. Een gewaagde kleur, maar dat kan de LaFerrari uitstekend hebben.

Lijkt zo’n gifgroene LaFerrari je wel wat? Dan hebben we goed nieuws: de auto wordt binnenkort geveild. Overigens komt deze niet direct van Jay Kay. Hij nam in 2019 al afscheid van de auto. De LaFerrari heeft sindsdien twee nieuwe eigenaren gehad en was eerder dit jaar in het Enzo Ferrari Museum in Modena te zien (niet te verwarren met het Ferrari Museum in Maranello).

Unieke kleurstelling

Van de LaFerrari coupé zijn 499 exemplaren gemaakt. Voor zover bekend is dit de enige in deze kleur. We zullen ook nog even de olifant in de kamer benoemen: het ietwat storende kleurverschil tussen de voorbumper en de rest van de auto. Dat hoeft echter niet te betekenen dat de boel overgespoten is. Een kleurverschil op de bumpers is vrij gebruikelijk. Wellicht is de belichting op de foto’s wat ongelukkig en valt het in het echt een stuk minder op.

Ook in het interieur zien we op diverse plekken groene details terug. Op de onderkant van het stuur staat ‘Jamiroquai’, om alle twijfel weg te nemen dat deze auto van Jay Kay is geweest. Er zou ook een matchende tassenset in groen leer bij moeten zitten, maar dat zien we niet terug op de foto’s.

Over de LaFerrari hoeven we verder weinig meer te vertellen, maar we zullen nog even de specs oplepelen. Alleen de V12 levert al 860 pk, en daar komen nog eens 190 elektrische pk’s bovenop. Het systeemvermogen komt daarmee uit op 1.050 pk. Dat vermogen is tegenwoordig niet meer zo bijzonder, maar de atmosferische V12 blijft natuurlijk geweldig.

Bovengemiddelde kilometerstand

’s Wereld bekendste LaFerrari heeft 11.154 kilometer op de teller staan. Dat is niet veel, maar we kennen genoeg LaFerrari’s die minder kilometers hebben gemaakt. We durven zelfs te stellen dat deze kilometerstand bovengemiddeld is.

Wat deze auto moet kosten? RM Sotheby’s schat de opbrengst vooraf in op €4 à 4,5 miljoen. Dat is nog een bescheiden inschatting, want afgelopen weekend werd er een LaFerrari verkocht voor €5,8 miljoen. Dit had weliswaar maar 891 kilometer gelopen, maar géén unieke kleur en ook geen bekende eigenaar.

Foto’s: RM Sotheby’s