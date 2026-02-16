Meer dan 1000 kilometer range voor minder dan 30.000 euro

1000 kilometer range. Da’s echt heel erg veel.

Range anxiety blijft toch een dingetje. Bijna iedereen wil wel elektrisch rijden, tot ie een keer ’s avonds laat langs een volle snellader staat of merkt dat een grotere accu de prijs ineens met duizenden euro’s omhoog jaagt. Meer bereik betekent meestal meer geld, en precies daar haken veel potentiële klanten nog af.

Fabrikanten zoeken daarom al een tijdje naar een tussenoplossing, wel zoveel mogelijk elektrisch rijden, maar zonder de stress van ‘verplicht’ moeten laden. Een hybride dus. En als die nou ook nog eens te betalen is… BYD denkt dat het daar nu een antwoord op heeft.

De Chinese fabrikant komt namelijk met de ATTO 2 DM-i. Niet zo spannend, het is namelijk een compacte plug-in hybride SUV . Maar goed, dat willen de mensen, blijkt uit de cijfers. En dan is er de prijs waar we het over hadden. En die is echt laag, relatief gezien dan. Die begint namelijk bij € 29.490 voor de goedkoopste variant, door BYD Active gedoopt, terwijl de luxere Boost op € 32.490 staat. Daarmee zit hij gewoon in het prijsgebied van een normale benzineauto en dan wordt het ineens interessant.

Maar die enorm grote range, hoe is dat dan berekend? Nou, De ATTO 2 rijdt idealiter de korte en middellange stukken volledig elektrisch, aldus BYD. Is de accu leeg of of wil je eens ouderwets (proberen te) trappen dan springt de 1,5-liter benzinemotor bij. Samen goed voor 212 pk en volgens BYD een totaal bereik tot zo’n 1.000 kilometer. En daarvan is 90 kilometer volgens de WLTP op de accu, de rest doe je op benzine. Zo kunnen wij ook een grote range bereiken, maar dat terzijde…

En de auto is niet alleen goedkoop, je kunt er ook wat mee. Een bagageruimte van 425 liter, een vlakke laadvloer en met de achterbank plat genoeg plek voor het verhuizen van de inboedel van een tiny house. Verder zit hij vol rijhulpsystemen en een groot infotainmentscherm met ingebouwde Google-diensten. Allemaal bij de (lage) prijs inbegrepen.

Is deze auto dan de start voor meerdere mensen om toch eens hun benzineslurper in te ruilen voor een hybride met een flinke range? Aan de prijs ligt het in elk geval niet. Vanaf begin maart staat ie bij de dealer om de hoek.