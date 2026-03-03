Audi blijft flirten met het idee van een echte terreinwagen

Audi wil best een terreinwagen bouwen, maar er geen compleet nieuw platform voor ontwikkelen.

Audi staat nou niet bepaald bekend om hardcore terreinwagens. De meeste modellen uit Ingolstadt voelen zich een stuk comfortabeler op de Autobahn dan op een modderig bergpad. Toch sluit het merk een echte offroader niet uit. Volgens CEO Gernot Döllner wordt er intern nagedacht over een robuuste 4×4 die het zou kunnen opnemen tegen modellen zoals de Land Rover Defender en Mercedes-Benz G-Klasse.

Een nieuw segment voor Audi

Audi heeft momenteel best een uitgebreid SUV-gamma, maar dat bestaat vooral uit luxe modellen. Van de Q2 tot en met de Q8 zijn het stuk voor stuk comfortabele allrounders, maar geen voertuigen die speciaal voor zwaar terreinwerk zijn gebouwd.

Om juist buiten de gebaande paden ook een weg te vinden, zou een echte ladder-frame terreinwagen ontwikkeld moeten worden. Iets wat een compleet nieuwe richting betekent voor het merk. Dat idee wordt onderstreept door Döllner. Volgens hem is zo’n model alleen interessant als het ook echt geloofwaardig is als offroader. Anders heeft het volgens hem weinig zin om het segment te betreden. En daar heeft ‘ie een punt.

Alleen als de techniek al bestaat

Maar een nieuw platform op basis van een ladder-frame maken voor een enkel model is natuurlijk niet logisch. Het zou het nieuwe model bij voorbaat al een financiële ramp maken. Audi is dus goed aan het neuzen naar al bestaande techniek binnen het VAG-clubje, en heeft er mogelijk een gevonden: het nieuwe ladder-frame architectuur van Scout Motors, het offroad-merk dat alleen in de VS verschijnt.

Het helpt daarnaast mee dat Scout-platformen zijn ontworpen met het idee dat elektrificatie moet kunnen. Scouts krijgen in de basis een volledig elektrische aandrijflijn, eventueel aangevuld met een range extender die extra actieradius kan leveren. Toch handig als de wildernis even geen laadpaal beschikbaar heeft.

Afijn, als Audi het platform van Scout kan overnemen, zou een toekomstige Audi-terreinwagen dus ook interessant zijn voor markten met strenge emissieregels. Een grote 4×4 combineren met elektrische techniek maakt het toch net wat makkelijker om zo’n model wereldwijd te verkopen.

Voorlopig nog geen groen licht

Hoewel het idee echt wel serieus wordt bekeken, heeft Audi helaas nog geen definitieve beslissing genomen over het project. Het plan bevindt zich voorlopig nog in de verkenningsfase. Toch kijkt Audi hier al langer naar. Iets meer dan een jaar geleden hintte de Duitse autobouwer ook al naar nieuwe offroaders met een conceptauto. Het idee blijft dus wel spoken.

Zelfs als Audi uiteindelijk besluit om door te zetten, zal een productieversie waarschijnlijk nog jaren op zich laten wachten. Er zit dus niks anders op dan braaf blijven wachten.









