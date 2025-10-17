Grootste terugroepactie BYD ooit

BYD kondigt grootste terugroepactie ooit aan in het bestaan van het merk.

Het Chinese merk BYD groeit als kool en stuurt zijn auto’s de hele wereld over. Wie wel eens van Rotterdam richting Europoort rijdt kan er een heleboel langs de snelweg in een parkeergarage geparkeerd zien staan. Wachtend op een eigenaar.

Met explosieve groei zit er ook wel eens iets tegen. Zo moest BYD vorig jaar nog bijna 100 duizend auto’s terugroepen vanwege een falende stuurbekrachtiging. De terugroepactie die BYD nu aankondigt betreft een nog groter aantal, volledig elektrische, voertuigen.

BYD terugroepactie: 115 duizend auto’s

Deze keer betreft het een aantal van 115 duizend stuks volgens Reuters. Het zijn er 115.738 om precies te zijn. Het gaat om de BYD Tang en de BYD Yuan Pro, allemaal geproduceerd tussen 2015 en 2022. Die laatste is niet in Nederland te koop maar is de voorganger van de wel in Nederland verkrijgbare BYD Atto 3.

Het gaat om ontwerpfouten en batterij gerelateerde veiligheidsrisico’s, aldus de Chinese markttoezichthouder. De batterij kan op de verkeerde manier geplaatst zijn wat kan leiden tot fouten en potentiële gevaren.

BYD terugroepactie in Nederland

We hebben uiteraard even nagevraagd bij BYD Nederland of er ook auto’s in Nederland betrokken zijn. Het effect zal niet enorm zijn, want van de BYD Tang zijn er op dit moment 137 stuks geregistreerd in ons land.

Van de BYD Atto 3 die de Yuan Pro overlapt in de getroffen bouwjaren zou in het. in theorie kunnen dat ook hiervan een beperkt aantal terug naar de dealer moet. Als we meer horen over het effect van de terugroepactie van BYD voor Nederland zullen we dat hier toevoegen.