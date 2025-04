Minder lullig en sneller laden: gaan jullie nu wel overstag?

Nederlanders zijn niet vies van een Chinese auto, maar dit model had wat hulp nodig.

Een BYD is allang niet meer een zeldzaamheid op de Nederlandse wegen. De ATTO 3 daarentegen zie je niet zo heel vaak. Misschien heeft het te maken met het ietwat lullige voorkomen van de crossover. Noem het gerust saai. Met deze update heeft BYD de ATTO 3 niet alleen fraaier gemaakt, maar ook technisch beter.

Voor de goede orde, als je al die modellen niet uit elkaar kunt houden. Deze opereert in het elektrische C-segment van de SUV’s. Een grote verbetering voor de vernieuwde ATTO 3 zijn de 18 inch lichtmetalen velgen. Het merk heeft daarnaast geheel met de trend gekozen voor een zwarte D-stijl en privacy glass. De ‘bedrijfswagenlook’ zal niet ieder stijl zijn, maar zo komt BYD toch mooi mee met al die donkere Audi’s en Benzen van tegenwoordig.

Het zwarte thema trekken ze meteen door met de nieuwe carrosseriekleur Cosmos Black. Liever een kleurtje zoals Skiing White en Surfing Blue kan ook nog steeds. Het interieur moet ook wat meer smoel krijgen. BYD kiest voor standaard zwart vegan leer (meh) met limegroene stiksels en koperkleurige accenten. Wat Cupra kan, kan BYD ook.

De ATTO 3 staat op het modulaire e-Platform 3.0 van BYD. De BYD ATTO 3 update is uitgerust met een 60,4 kWh grote Blade Battery. De actieradius bedraagt maximaal 420 km WLTP. Volgens BYD moet je zelfs 565 km ver kunnen komen in de stad. Maar goed, ik rij niet meer dan 500 kilometer door een stad. Jij ook niet denk ik.

Met het laden heeft BYD een mooie verbetering gevonden. DC-laden kan nu met 110 kW. Daarmee neemt een laadsessie van 10 naar 80 procent 35 minuten van je leven in beslag. AC-laden met 11 kW kost 6,5 uur voor een volle accu.

Geen verrassingen voor de aandrijflijn. Het blijft bij 150 kW (204 pk) op de voorwielen, 310 Nm koppel, 0-100 km/u in 7,3 seconden en een top van 160 km/u. Net zo spannend als het lezen van de Gouden Gids.

Wel nieuw is een rijkere uitrusting. De Comfort-uitvoering heeft nu standaard zaken als een panoramadak, 360 graden camera, warmtepomp, draadloos laden en een Dirac audiosysteem. De Design-uitvoering zit daarboven met stoelventilatie, een groter 15,6 inch scherm en meer lampjes in het interieur. Zowel Android Auto als Apple Carplay zijn draadloos te gebruiken.

Met deze update heeft BYD de ATTO 3 net wat aantrekkelijker gemaakt. In plaats van dat flauwe blauwe, zullen Nederlandse kopers ongetwijfeld meer gecharmeerd zijn van de zwarte tint. Een crossover is toch al geen design hoogstandje. In het zwart en met die nieuwe 18 inch is de ATTO 3 zowaar te pruimen. Niet doorvertellen hoor.