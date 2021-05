Nijmeegse bruiloft eindigt met twee beschadigde Lambo's - Autoblog.nl

De auto’s waren behoorlijk brak de volgende ochtend.

Je trouwdag is de duurste, pardon, mooiste dag van je leven, dus dan mag een leuke auto niet ontbreken. Een mooie sportwagen of klassieker draagt alleen maar bij een de feestvreugde. Niks mis mee.

Er zijn ook bepaalde bruiloften waarbij één dikke auto niet genoeg is. Er moet een hele stoet aan Lambo’s, Ferrari’s en AMG’s opgetrommeld worden. Ook niks mis mee, zolang er niet teveel overlast wordt veroorzaakt. Dat is waar het in de praktijk nog wel eens mis wil gaan.

Bij een bruiloft in Nijmegen waren de feestvierders gisteren weer eens iets te enthousiast met hun huurauto’s. Er waren diverse AMG’s (zonder AMG’s geen bruiloft), een Ferrari Portofino, een Lamborghini Huracán en een Lamborghini Urus van de partij. Die laatste auto’s hielden een minder fijn aandenken over aan het feestje: de Lambo’s klapten namelijk op elkaar, met de nodige blikschade tot gevolg.

Vooral de Hu(u)racán raakte flink beschadigd. Het rechtervoorscherm en de voorbumper zijn behoorlijk ontzet. Verder zit de hele zijkant onder de krassen en ligt de zijruit eruit. De spiegel staat ook wat eigenaardig afgesteld. De (Hu)urus kwam er iets beter vanaf: alleen de voorbumper raakte beschadigd. Al met al zal het toch een gepeperde rekening worden. Alsof een bruiloft nog niet genoeg kost.

De Huracán is overigens niet zomaar een Huracán, maar een Huracán Avio. Dit is een special edition geïnspireerd op de luchtmacht, waar Lamborghini in 2016 mee kwam. De Avio is gebouwd in een oplage van 250 stuks. Het zou trouwens ook heel goed een neppert kunnen zijn, want een Avio heeft normaalgesproken ‘L63′-logo’s op de deuren. Of zouden die er soms afgeschraapt zijn bij de crash?

Foto’s: @car.spotter_nijmegen en @car.spotter.loek