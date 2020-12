Is deze EHS de nieuwe prijsknaller van MG? - Autoblog.nl

MG maakt bekend wat je in Nederland mag betalen voor de EHS, de grote broer van de ZS.

Het nieuwe MG heeft nog minder met het oude MG te maken dan de Mustang Mach-E met de originele Mustang te maken heeft. Desondanks lijkt het er wel op dat de bekende naam het Chinese merk een handje geholpen heeft. Het merk beleefde namelijk een goede start in Nederland met de ZS EV. De prijs heeft daar uiteraard ook een grote rol bij gespeeld.

Volgende stap

Nu is het tijd voor de volgende stap, in de vorm van de MG HS. Deze is een maatje groter dan de ZS. Dat is niet het enige verschil: in tegenstelling tot de ZS is de HS geen EV. Het is namelijk een plug-in hybride. Vandaar de typeaanduiding EHS.

Specificaties

De MG EHS koppelt een 162 pk sterke 1.5 turbomotor aan een 122 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen komt daarmee uit op 258 pk. De 16,6 kWh accu zorgt voor 52 km aan volledig elektrische actieradius. Volgens de WLTP-cyclus dan. Een echte uitblinker is de MG niet op dat punt, maar het is een prima waarde voor een auto als deze.

Edition 1

Ook MG gaat mee in de Edition 1-trend. De MG EHS is er daarom eerst als Edition 1. Dit heeft overigens niet zoveel om het lijf, want daarvoor krijg je alleen 18 inch velgen, die normaal voorbehouden zijn aan de Luxury-uitvoering. Verder is de Edition 1 gelijk aan de Comfort-uitvoering die later te verkijgen is. Als voor de Luxury-uitvoering gaat krijg je zaken als een LED-verlichting, panoramadak en leren bekleding.

Prijs

De MG ZS wist zich te onderscheiden met zijn schappelijke prijs. MG maakt vandaag de Nederlandse prijzen bekend, dus nu kunnen we oordelen of dat ook voor de EHS geldt. De goedkoopste versie is de eerder genoemde Edition 1, die €34.985 moet kosten. Later wordt dit de Comfort, die €35.985 gaat kosten. Voor een Luxury moet je €37.895 neertellen.

Concurrentie

De MG EHS kan onder meer de strijd aangaan met de Kia Niro PHEV. Die heeft met €35.195 een vergelijkbare vanafprijs. Dan heb je alleen wel een kleinere auto met aanzienlijk minder vermogen (141 pk). De Ford Kuga PHEV is wat dat betreft beter te vergelijken met de MG, hoewel het vermogen met 225 pk nog steeds lager ligt. Met €35.145 zit deze wel op hetzelfde prijsniveau en de elektrische actieradius is ook vergelijkbaar.

De Opel Grandland X Hybrid en diens PSA-broertje Peugeot 3008 HYbrid hebben ongeveer dezelfde specificaties, maar kosten meer: respectievelijk €43.049 en €44.780. De MG EHS heeft dus een redelijk prijs in vergelijking met de concurrentie, maar een prijspakker als de ZS EV kunnen we het niet noemen.

De MG EHS staat vanaf 8 januari bij de dealer.