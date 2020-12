Deze EV kost 25 mille en hoef je NOOIT te stekkeren - Autoblog.nl

Kijk, dan hebben we meteen twee enorme nadelen getackeld met de Aptera Paradigm.

Op dit moment leven we in enorm interessante tijden. Er is een transitie naar een andere grondstof om ons voort te bewegen. Eigenlijk hoeft dat niet zo bijzonder te zijn. De Porsche Taycan is onmiskenbaar een Porsche en de Audi e-tron is vooral heel erg een Audi. Dikke prima, zover.

Aptera

Maar er zijn ook andere bedrijven die er enorm leuk op inspelen. Natuurlijk, Tesla is het bekendste voorbeeld. Maar daarmee doen we de Amerikaanse EV-bouwer te kort, want zij begonnen de transisitie zelf met de Model S. Ze speelden er niet zozeer op in, maar waren er onderdeel van. Aptera is ook zo’n bedrijf dat voor verandering wil zorgen.

Aptera Paradigm

Het gaat om de Aptera Paradigm, de opvolger dan de 2.0e. Als je de auto zo ziet op de afbeeldingen, lijkt het meer op een vliegtuig zonder vleugels. Op zich is het ook wel logisch, want net als een vliegtuig is de koets van het vehikel ontworpen om zo min mogelijk weerstand te genereren.

Niet stekkeren

Maar dat is niet het enige bijzondere aan deze bewegende hoelahoep. Het dak zit namelijk vol met zonnecellen. Dit zien we vaker, maar in dit geval is het om de accu’s op te laden. Jazeker, in principe hoef je met de Aptera Paradigm niet aan de stekker.

Daarmee is al een nadeel voor EV-rijden aangepakt. Je hoeft ‘m niet meer aan de lader te gooien. Een andere EV-nadeel is dat ze heel erg duur zijn. Maar ook dat valt in dit geval reuze mee.

Prijs Aptera Paradigm

Deze rijdende eierwekker moet namelijk leverbaar worden vanaf 25.900 dollar. Deze gaat in 5,5 seconden naar de 100 km/u. De Aptera Paradigm Plus kost 46.000 dollar en knalt in 3,5 seconden naar de 100 km/u.

Tot zover de plannen. Net als bij het Nederlandse Lightyear heerst er naast verbazing ongeloof of de toepasbaarheid van de techniek. Dat is enerzijds een valide punt, maar voor de Tesla Model S waren elektrische auto’s overdekte skelters’s met nauwelijks range, wegligging of innovatie. Je kan de Aptera Paradigm vanaf heden reserveren.