Nissan e-NV200 van bedrijfswagen naar camper - Autoblog.nl

Heel zachtjes naar de hertjes in het veld rijden met je gloednieuwe Nissan e-NV200 als camper.

Met de layout van een busje kun je echt alle kanten op. Dat doen autofabrikanten dan ook. Een bedrijfswagen is er vaak ook als taxi of als MPV en, steeds vaker, als camper. Zo ook in dit geval. Deze Nissan e-NV200 Evalia is door de Japanse autofabrikant omgebouwd naar een camper uitvoering.

Nissan e-NV200 camper

Het voordeel van zo’n elektrische camper is dat je geruisloos op de bestemming kunt bewegen. Wel oppassen voor beren als je in Siberië gaat bivakkeren voor een aantal weken tijdens een welverdiende vakantie.

De e-NV200 Winter Camper, zoals de elektrische bedrijfswagen heet, is een concept van het merk. Het voertuig is verhoogd, staat op rubber dat niet bang is voor onverharde wegen en heeft twee grote lampen op de voorkant om te kunnen kijken in het donker. Want ja, je gaat natuurlijk naar gebieden waar geen lantaarnpalen zijn.

Als je in niemandsland bent mag het niet zo zijn dat je zonder juice komt te zitten. Op het dak zit een zonnepaneel dat de Nissan e-NV200 Winter Camper van stroom kan voorzien. Het is een concept, dus je kunt de camper helaas niet zomaar bestellen. Maar misschien is het een inspiratie voor bedrijven die met alle liefde je e-NV200 beetpakken.